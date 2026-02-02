Gran Hermano Generación Dorada: así será el despliegue de streams y programas que acompañarán al reality

Embed - Gran Hermano on Instagram: "Te mostramos los detalles del nuevo estudio Llega #GranHermano #GeneraciónDorada con la conducción de @santidelmoro por Telefe ¡Mirá este back de la conferencia de prensa! " View this post on Instagram

Por otro lado, Telefe mantendrá en pantalla “La noche de los ex”, un clásico que volverá a reunir a ex participantes para debatir el juego. Sobre este espacio, Del Moro fue claro al marcar límites: “Yo no tengo absolutamente nada que ver con La noche de los ex. Obviamente es un programa hermano, vecino, amigo, familiar, pero son producciones que conviven y van en paralelo”. En esta nueva temporada, el ciclo contará con la conducción de Robertito Funes Ugarte.