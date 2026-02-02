Gran Hermano Generación Dorada: así será el despliegue de streams y programas que acompañarán al reality
Santiago del Moro sorprendió al revelar quiénes estarán al frente de los diferentes ciclos y anunció que habrá panelistas uruguayos.
En el marco de la conferencia de prensa de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro detalló cómo será la ambiciosa programación que acompañará a la nueva edición del reality, con una fuerte presencia en el streaming y propuestas pensadas para extender el debate y las reacciones del juego durante toda la semana.
De lunes a jueves, desde las 19.30, la señal pondrá en marcha un stream que funcionará como antesala del programa, con Fede Popgold y Daniela Celis al frente de "La Jugada". A este espacio se sumarán las reacciones de La Tora y Fefe Bongiorno, quienes analizarán lo que sucede dentro de la casa. Además, habrá una Liga de streamers, con algunos de los creadores de contenido más populares del país comentando en vivo cada emisión y sumando su mirada al fenómeno.
Del Moro también confirmó su desembarco en el mundo digital con un proyecto propio: “La Cumbre”, un stream que se emitirá inmediatamente después de la gala de eliminación. Allí, el conductor recibirá al participante que abandone la casa, sin filtros ni intermediarios, para una charla “en carne viva”, antes de cualquier contacto con el exterior.
Por otro lado, Telefe mantendrá en pantalla “La noche de los ex”, un clásico que volverá a reunir a ex participantes para debatir el juego. Sobre este espacio, Del Moro fue claro al marcar límites: “Yo no tengo absolutamente nada que ver con La noche de los ex. Obviamente es un programa hermano, vecino, amigo, familiar, pero son producciones que conviven y van en paralelo”. En esta nueva temporada, el ciclo contará con la conducción de Robertito Funes Ugarte.
Con este entramado de contenidos, Gran Hermano Generación Dorada busca consolidarse como una experiencia integral, donde la televisión y el streaming conviven para potenciar el alcance del reality y sostener la conversación encendida todos los días.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario