Primavera Sound Buenos Aires: Damon Albarn anticipó su regreso a la Argentina y prometió "hacer pogo"

El domingo 29 tendrá como figura principal a The Strokes. También estarán FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Fin del Mundo, Pizza, sunlid y Yeyo.

Una promoción especial para ir al Primavera Sound

La expectativa por el regreso del festival ya comenzó a crecer entre los fanáticos y, durante septiembre, la organización sumó una promoción especial para quienes quieran asistir en grupo. Se trata del Pack Primavera Friends & Family 4x3: comprando tres entradas, se obtiene una cuarta sin cargo. La promoción estará disponible únicamente durante septiembre.

Así, mientras Buenos Aires comienza a sentir la llegada de la primavera, el festival prepara dos jornadas con grandes nombres de la escena internacional y local. Y Damon Albarn ya dejó claro que llega con ganas de disfrutar la experiencia junto al público argentino. “Estoy emocionado por sumarme a esa energía y hacer pogo”, avisó.