Primavera Sound Buenos Aires: Damon Albarn anticipó su regreso a la Argentina y prometió "hacer pogo"
Gorillaz será una de las grandes figuras y su líder no escondió sus ganas de reencontrarse con el público argentino: “Es uno de mis países favoritos”.
Septiembre llegó y Buenos Aires ya empieza a palpitar uno de los grandes eventos musicales del año. El Primavera Sound Buenos Aires 2026 se prepara para regresar a la ciudad con un cartel internacional de primer nivel y dos jornadas que tendrán a Gorillaz y The Strokes como principales protagonistas.
En la previa de su presentación, Damon Albarn habló sobre su vuelta a la Argentina y dejó en claro que existe una conexión especial con el país. El músico británico no ocultó su entusiasmo por reencontrarse con el público local y hasta anticipó qué espera hacer durante su show.
“Estoy muy emocionado por ir, es uno de mis países favoritos”, aseguró Albarn en una reciente entrevista con LUZU. Pero el líder de Gorillaz fue todavía más allá al explicar qué es lo que lo atrae de la Argentina. “Es simplemente un país fuerte que tiene una inteligencia brillante, tiene un gran espíritu”, destacó el artista.
Y cerró con una frase que seguramente entusiasmará todavía más a los fanáticos: “Estoy emocionado por sumarme a esa energía y hacer pogo!”. La declaración de Albarn vuelve a poner en primer plano la particular relación que el músico mantiene con el público argentino. Gorillaz será una de las grandes atracciones del festival y tendrá a su cargo el cierre de la primera jornada.
Primavera Sound Buenos Aires: cuándo es y quiénes se presentan
El festival se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, escenario elegido para el regreso de una de las propuestas musicales más esperadas del año. El sábado 28 de noviembre será el turno de Gorillaz, que compartirá jornada con Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Babeblade, Chechi de Marcos, Lisa Scha, María Wolff, El Nota y Wiranda Johansen, entre otros.
El domingo 29 tendrá como figura principal a The Strokes. También estarán FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Fin del Mundo, Pizza, sunlid y Yeyo.
Una promoción especial para ir al Primavera Sound
La expectativa por el regreso del festival ya comenzó a crecer entre los fanáticos y, durante septiembre, la organización sumó una promoción especial para quienes quieran asistir en grupo. Se trata del Pack Primavera Friends & Family 4x3: comprando tres entradas, se obtiene una cuarta sin cargo. La promoción estará disponible únicamente durante septiembre.
Así, mientras Buenos Aires comienza a sentir la llegada de la primavera, el festival prepara dos jornadas con grandes nombres de la escena internacional y local. Y Damon Albarn ya dejó claro que llega con ganas de disfrutar la experiencia junto al público argentino. “Estoy emocionado por sumarme a esa energía y hacer pogo”, avisó.
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