"Compañera Perfecta": así es la nueva película de Sophie Thatcher y Jack Quaid

Los datos de "Compañera Perfecta" antes de su estreno

Fecha de estreno: 30 de enero

Elenco original: Escrita y dirigida por Drew Hancock (“My Dead Ex”, “Suburgatory”), “Compañera Perfecta” está protagonizada por Sophie Thatcher (“Yellowjackets”, “The Boogeyman”), Jack Quaid (“The Boys”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”), Lukas Gage (“Smile 2”, “Dead Boy Detectives”), Megan Suri (“Never Have I Ever”, “It Lives Inside”), Harvey Guillén (“What We Do in the Shadows”, “Blue Beetle”) y Rupert Friend (“High Desert”, “Asteroid City”). La película es producida por los realizadores detrás de “Barbarian”—Raphael Margules, J.D. Lifshitz, Zach Cregger y Roy Lee. Los productores ejecutivos son Tracy Rosenblum y Jamie Buckner.

Equipo detrás de cámaras: El director de fotografía es Eli Born (“The Boogeyman”, “Hellraiser”). El diseñador de producción es Scott Kuzio (“Dumb Money”, la trilogía “Fear Street”). Los editores son Brett W. Bachman (“The Fall of the House of Usher”, “Pig”) y Josh Ethier, ACE (“Don’t Move”, “Orphan: First Kill”). La diseñadora de vestuario es Vanessa Porter (“The Toxic Avenger”, “Archive 81”). El compositor es Hrishikesh Hirway (“Song Exploder”, “Everything Sucks!”). El supervisor musical es Rob Lowry (“Do Revenge”, “Miracle Workers”). El casting es de Nancy Nayor, CSA (“Saw X”, “Barbarian”).

Tráiler oficial:

Antes de verlo, hay que destacar que, si hay algo que tiene de emocionante esta película, de la que no se revela su sinopsis, es cómo juega con el espectador y sus expectativas ya desde el adelanto. Su estilo visual elegante, inicia con la misma cita que la presentación de esta nota: "del estudio que trajo Diario de una Pasión" que, cabe mencionar, es una de las películas románticas más emblemáticas en la historia del cine.

Sin embargo, esta idea rápidamente se ve opacada y transformada en lo que parecía ser una historia amorosa convencional en un relato oscuro. En las imágenes subsiguientes, se ve a la protagonista en su peor momento, luchando por escapar de una situación mortal y recuperar su vida. Con esto, así se modifica drásticamente el cliché romántico por lo que puede convertirse en un icónico film de terror.

