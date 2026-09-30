El descargo de Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual: qué dijo
El cantante de Turf respondió ante las acusaciones en su contra y y sostuvo que la denunciante lo acosa desde hace años.
Joaquín Levinton rompió el silencio después de que se conociera una denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. El cantante de Turf y jurado de Es Mi Sueño negó los hechos y aseguró que la mujer que lo denunció lo acosa desde hace varios años.
“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, sostuvo Levinton al dar su versión de los hechos a través de un comunicado publicado en redes sociales.
El músico también buscó aclarar el vínculo que mantuvo con la denunciante. “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, afirmó.
En se sentido, confirmó que la misma mujer había presentado una denuncia en su contra años antes e informó que esa causa fue cerrada luego de que se presentaban pruebas.
“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, expresó.
Levinton aseguró además que el supuesto acoso continuó después de aquella denuncia. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, afirmó.
Por último, el cantante manifestó su preocupación por la situación. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, escribió.
Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton
La nueva denuncia fue presentada el lunes por una mujer de 39 años en la Comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad. Según sostuvo, mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y aseguró que, durante ese período, había sido sufrido violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento.
Entre los episodios que relató ante la policía, mencionó uno que habría ocurrido en un domicilio del cantante donde, según su declaración, al momento de intentar retirarse tras un encuentro, Levinton la habría tomado fuertemente del cuello con la intención de ahorcarla, aunque finalmente logró zafarse y escapar.
La mujer también sostuvo que había realizado una denuncia penal por hechos anteriores y que posteriormente habría desistido por pedido del músico. En la nueva presentación, afirmó que tres días antes encontró registros de los videos que, según su relato, habían sido realizados sin su consentimiento años atrás.
La denunciante aseguró que le reprochó a Levinton lo ocurrido y le manifestó que volvería a recurrir a la Justicia. Según consta en el parte policial, después de esa conversación el cantante la habría bloqueado de sus contactos.
Tras presentarse ante la Policía, la mujer decidió instar la acción penal y manifestó que no quería recibir un botón de pánico.
La nueva investigación la tramita el Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Como parte de las primeras medidas, se ordenó que fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV), además del cierre y elevación de las actuaciones.
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