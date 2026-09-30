El descargo de Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual: qué dijo

Levinton aseguró además que el supuesto acoso continuó después de aquella denuncia. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, afirmó.

Por último, el cantante manifestó su preocupación por la situación. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, escribió.

La respuesta de Joaquín Levinton ante la denuncia en su contra

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

La nueva denuncia fue presentada el lunes por una mujer de 39 años en la Comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad. Según sostuvo, mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y aseguró que, durante ese período, había sido sufrido violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento.

Entre los episodios que relató ante la policía, mencionó uno que habría ocurrido en un domicilio del cantante donde, según su declaración, al momento de intentar retirarse tras un encuentro, Levinton la habría tomado fuertemente del cuello con la intención de ahorcarla, aunque finalmente logró zafarse y escapar.

La mujer también sostuvo que había realizado una denuncia penal por hechos anteriores y que posteriormente habría desistido por pedido del músico. En la nueva presentación, afirmó que tres días antes encontró registros de los videos que, según su relato, habían sido realizados sin su consentimiento años atrás.

La denunciante aseguró que le reprochó a Levinton lo ocurrido y le manifestó que volvería a recurrir a la Justicia. Según consta en el parte policial, después de esa conversación el cantante la habría bloqueado de sus contactos.

Tras presentarse ante la Policía, la mujer decidió instar la acción penal y manifestó que no quería recibir un botón de pánico.

La nueva investigación la tramita el Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Como parte de las primeras medidas, se ordenó que fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV), además del cierre y elevación de las actuaciones.