Renunció la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton.

“No me interesa lo mediático, más en este tipo de casos. Si no respetan mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen”, sostuvo la profesional, marcando distancia de las recientes apariciones televisivas de su exclienta.

Asimismo, remarcó que su línea de trabajo se enfoca en resguardar la intimidad de las víctimas y enfocar los reclamos estrictamente en el ámbito de los tribunales.

Qué dijo la denunciante de Joaquín Levinton tras la renuncia de su abogada

Tras conocerse la renuncia, la mujer que denunció al líder de Turf emitió un breve mensaje en el que confirmó que continuará el proceso legal con un nuevo equipo letrado. En esa misma línea, adelantó que mantendrá reserva hasta presentar la totalidad de las pruebas ante la Justicia, mientras que el cantante insiste en su inocencia y sostiene que es víctima de un acoso continuo por parte de la acusadora.

Se espera que, en las próximas horas, la mediática abogada Ana Rosenfeld se involucre en el caso.