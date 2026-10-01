Renunció la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton
Aparentemente, las diferencias entre la letrada y su defendida tuvieron que ver con la mediatización del caso antes de que la causa se encamine en la Justicia.
La causa judicial contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual sumó un vertiginoso giro este jueves tras la renuncia de la letrada Adela González, quien se desempeñaba como abogada patrocinante de la denunciante, de nombre Paula.
La decisión fue oficializada pocas horas después de que la acusadora hablara públicamente en televisión y el propio músico realizara su descargo en DDM (América).
A través de un comunicado emitido en redes sociales por su estudio jurídico, la abogada confirmó su alejamiento del expediente argumentando "diferencias de índole personal y profesional" en el manejo del caso. En este sentido, Ángel de Brito sostuvo que fue su manera de decir que "no le cree nada".
Posteriormente, González profundizó los motivos de su dimisión y apuntó de forma directa a la sobreexposición mediática que cobró la acusación en los medios.
“No me interesa lo mediático, más en este tipo de casos. Si no respetan mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen”, sostuvo la profesional, marcando distancia de las recientes apariciones televisivas de su exclienta.
Asimismo, remarcó que su línea de trabajo se enfoca en resguardar la intimidad de las víctimas y enfocar los reclamos estrictamente en el ámbito de los tribunales.
Qué dijo la denunciante de Joaquín Levinton tras la renuncia de su abogada
Tras conocerse la renuncia, la mujer que denunció al líder de Turf emitió un breve mensaje en el que confirmó que continuará el proceso legal con un nuevo equipo letrado. En esa misma línea, adelantó que mantendrá reserva hasta presentar la totalidad de las pruebas ante la Justicia, mientras que el cantante insiste en su inocencia y sostiene que es víctima de un acoso continuo por parte de la acusadora.
Se espera que, en las próximas horas, la mediática abogada Ana Rosenfeld se involucre en el caso.
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