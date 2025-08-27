Con Jorge Rial, "Argenzuela" arrasa en el rating y C5N se adueña de las tardes
El programa que se emite desde las 16 hasta las 18 superó con comodidad a sus competidores directos como TN, A24 y LN+ y también a canales de aire.
En un año marcado por la actividad política y la cercanía de las elecciones, C5N logró consolidar su presencia en el rating de manera notable. El programa de Jorge Rial, Argenzuela, se ha convertido en un referente del público que busca información con una mirada opositora al actual Gobierno, logrando superar no solo a TN, su principal rival histórico, sino también a los espacios informativos de A24 y LN+.
El fuerte desempeño del ciclo, que se emite de lunes a viernes entre las 16 y las 18, se potenció en los últimos días, luego de que se convirtiera en una de las plataformas más visibles en la difusión de los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, lo que generó un aumento significativo en la atención de la audiencia.
Mientras otros canales también abordaron el tema, el canal se destacó por la cobertura constante y el análisis detallado de los materiales, consolidando así su liderazgo en la franja horaria. Según los registros más recientes, Argenzuela ha alcanzado picos de entre 3,8 y 4,4 puntos de rating, en contraste con TN, que se ubicó entre 1,7 y 2,1 en el mismo horario, mientras que A24 y LN+ se mantuvieron por debajo del punto, con cifras de entre 0,6 y 1,1.
Este rendimiento ha permitido que C5N se acerque notablemente al promedio mensual de TN, lo que representa un logro destacado en un año donde la competencia por la audiencia es especialmente intensa. El ciclo de Rial combina análisis político, entrevistas y debates en torno a los temas de mayor impacto, logrando captar la atención de una audiencia que valora un enfoque crítico hacia el oficialismo.
Esto ha permitido que Argenzuela no solo supere a sus rivales en el rating de noticias, sino que incluso deje atrás a algunos programas de señales abiertas como América TV y El Nueve en su segmento horario.
Con este desempeño, el medio reafirma su estrategia editorial y consolida al ciclo como un referente informativo clave, capaz de competir de manera directa con las figuras más fuertes de TN, A24 y LN+, y de mantener a la audiencia pendiente de los principales escándalos y novedades del ámbito político y judicial del país.
