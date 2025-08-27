Con Jorge Rial, "Argenzuela" arrasa en el rating y C5N se adueña de las tardes

rial denuncia milei

Esto ha permitido que Argenzuela no solo supere a sus rivales en el rating de noticias, sino que incluso deje atrás a algunos programas de señales abiertas como América TV y El Nueve en su segmento horario.

Con este desempeño, el medio reafirma su estrategia editorial y consolida al ciclo como un referente informativo clave, capaz de competir de manera directa con las figuras más fuertes de TN, A24 y LN+, y de mantener a la audiencia pendiente de los principales escándalos y novedades del ámbito político y judicial del país.