Con la esencia del reggae, la banda SER anticipa la primavera con el lanzamiento en vivo de "Sola"

Con la mira puesta en la llegada de la nueva estación y fiel a su sello característico de buenas vibras, la banda SER oficializó el lanzamiento de “Sola (en vivo)”, una reversión muy especial de uno de los temas más significativos de su trayectoria. Para esta producción, el grupo se unió a Demián “DMIX” Marcelino, compositor, guitarrista de Los Cafres y, además, uno de los históricos cofundadores de la agrupación, consolidando un reencuentro artístico que cruza décadas de amistad y escenarios compartidos.