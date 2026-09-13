Con la esencia del reggae, la banda SER anticipa la primavera con el lanzamiento en vivo de "Sola"
El grupo liderado por Fede Berdullas estrenó una nueva versión de uno de los grandes hitos de su carrera, sumando a Demián “DMIX” Marcelino —guitarrista de Los Cafres y cofundador de la formación—.
Con la mira puesta en la llegada de la nueva estación y fiel a su sello característico de buenas vibras, la banda SER oficializó el lanzamiento de “Sola (en vivo)”, una reversión muy especial de uno de los temas más significativos de su trayectoria. Para esta producción, el grupo se unió a Demián “DMIX” Marcelino, compositor, guitarrista de Los Cafres y, además, uno de los históricos cofundadores de la agrupación, consolidando un reencuentro artístico que cruza décadas de amistad y escenarios compartidos.
El lanzamiento fusiona los ritmos del pop y el reggae con la energía que distingue a la banda, y se integra a La Vida Baila Live Session, el primer álbum en vivo de SER que continuará revelando material inédito canción por canción hasta su edición discográfica completa prevista para fines de 2026.
Un clásico con historia y un formato audiovisual inmersivo
Para Fede Berdullas, vocalista de SER, la canción "Sola" ocupa un lugar indiscutido en la memoria afectiva del grupo: fue el primer gran éxito viral de la formación en Spotify, cosechó una nominación a los Premios Gardel y se posicionó en su momento como una de las melodías del verano. Esta nueva lectura en vivo profundiza esa conexión, respaldada por un ensamble de lujo que incluye a Willy Rangone (Los Cafres) en trompeta y a Fapeto (Choque Urbano) en percusión.
El material audiovisual que acompaña el corte fue registrado en Buenos Aires bajo un concepto estético disruptivo dirigido por el ganador de un Premio Gardel, Diego Latorre, y producido artísticamente por Diego “Chapa” Blanco (Los Pericos). Con cinco cámaras en mano y un formato donde el público se ubicó entre los propios músicos, la propuesta buscó romper con la distancia tradicional de los recitales para ofrecer una experiencia íntima e inmersiva.
Rumbo a la Fiesta de la Primavera en Carlos Paz
El flamante estreno llega para suceder al exitoso paso de “Loco tu forma de SER (en vivo)” —la versión uptempo del clásico de Los Auténticos Decadentes que lideró el Chart Hot Song de Monitor Latino— y sirve como antesala ideal para la agenda en vivo de la banda.
El próximo domingo 20 de septiembre, SER trasladará todo su repertorio y este nuevo material al Parque de Asistencia del Rally a orillas del Lago San Roque, en Villa Carlos Paz, donde formará parte de la gran Fiesta de la Primavera compartiendo escenario con Kapanga, Los Tipitos, Desakta2 y La Banda de Grillo, mientras el tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto a su videoclip oficial.
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