La T y La M se unen a J Balvin en "Qué ironía", canción que promete convertirse en hit
El dúo argentino y el referente colombiano cruzaron sus estilos en un lanzamiento que combina ritmo, romance y una historia de idas y vueltas.
La T y La M atraviesan uno de los momentos más importantes de su carrera y ahora sumaron una colaboración internacional que los conecta con uno de los grandes referentes de la música urbana latina. El dúo argentino lanzó “Qué Ironía” junto a J Balvin, una canción que mezcla cumbia y sonidos urbanos para contar una historia de amor marcada por las contradicciones.
El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y propone una combinación entre el sello popular de La T y La M y la identidad musical del artista colombiano. Con una melodía pegadiza y un estribillo pensado para quedarse rápidamente en la cabeza, la canción lleva al terreno de la cumbia una situación conocida por muchos: intentar cerrar una relación y terminar cayendo nuevamente en la tentación de volver.
Una colaboración que cruza fronteras
“Qué Ironía” encuentra su principal atractivo en el cruce de dos universos musicales. Mientras el dúo argentino aporta su impronta ligada a la cumbia, J Balvin suma su experiencia dentro de la escena internacional para darle al lanzamiento una dimensión latina y global.
La canción está acompañada por un videoclip que fue filmado en Nueva York y que apuesta por una estética cargada de color, autos y distintos escenarios de la ciudad. Allí, los tres artistas comparten protagonismo y muestran una química que acompaña el espíritu festivo de la canción.
Uno de los elementos que también se destaca en la propuesta audiovisual es la presencia del reconocido teclado de Matías Rapen, un instrumento que forma parte de la identidad sonora del dúo y que aparece como uno de los detalles distintivos del videoclip.
El lanzamiento llega, además, en medio del crecimiento que viene teniendo La T y La M dentro de la escena argentina. El dúo consiguió recientemente que “Pa' La Selección” alcanzara el primer puesto del Top 50 Argentina de Spotify y logró ubicar ocho canciones dentro del Top 200 Argentina durante la Copa del Mundo.
Con este nuevo lanzamiento, La T y La M vuelven a apostar por una canción que combina el espíritu de la cumbia argentina con una figura de alcance internacional. La colaboración con J Balvin marca así un nuevo paso para el dúo y amplía su llegada a un público cada vez más diverso.
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