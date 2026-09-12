La T y La M se unen a J Balvin en "Qué ironía", canción que promete convertirse en hit

El lanzamiento llega, además, en medio del crecimiento que viene teniendo La T y La M dentro de la escena argentina. El dúo consiguió recientemente que “Pa' La Selección” alcanzara el primer puesto del Top 50 Argentina de Spotify y logró ubicar ocho canciones dentro del Top 200 Argentina durante la Copa del Mundo.

Con este nuevo lanzamiento, La T y La M vuelven a apostar por una canción que combina el espíritu de la cumbia argentina con una figura de alcance internacional. La colaboración con J Balvin marca así un nuevo paso para el dúo y amplía su llegada a un público cada vez más diverso.