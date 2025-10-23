Un juez ordenó detener a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana: la artista estaba con él
Lo que se intenta dilucidar es si la artista se encontraba en la casa del hombre a la fuerza o si estaba allí de manera voluntaria.
Tras la angustiante desaparición de Lourdes Fernández para su entorno, la artista apareció donde antes su expareja Leandro García Gómez había negado que estuviera: en el domicilio del presunto violento, a quien la cantante de Bandana había denunciado en el año 2022, arrepintiéndose posteriormente de su acusación.
En medio de un episodio confuso, que no se sabe si cuenta con el accionar voluntario de Lourdes o si estaba siendo obligada a permanecer en ese lugar, un juez ordenó la detención de la expareja de la artista, que ya se encuentra detenido.
Según los datos aportados por Diego Gabriele en C5N, "en un allanamiento que se había pedido durante la mañana por la búsqueda de Lourdes" no se había hallado nada "raro", pero el hombre no le había permitido a la Policía "revisar algunas habitaciones".
"Fue un ingreso a medias, si se quiere... Pero, con el correr de las horas, llegó la orden de allanamiento y con la orden de allanamiento llegó el hallazgo que todos esperaban, porque en esa vivienda estaba Lourdes, que minutos antes había hecho una videollamada con personal de la Policía de la Ciudad", agregó el periodista.
El inesperado mensaje de disculpas de Lourdes a su expareja
Posterior a la denuncia por violencia de género de 2022, el 5 de mayo de este año, Lourdes Fernández se dirigió a Leandro García Gómez para ofrecerle disculpas tras haberlo acusado de violencia de género: "He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje… Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona", comenzó su texto.
Y continuó: "Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme". Con el objetivo de evitar comentarios o agresiones en la publicación, la cantante decidió bloquear los mensajes en aquella publicación.
