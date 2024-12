Con Susana Giménez, Wanda Nara reveló lo que más le "dolió" del encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez

Detalló la conductora que "el dueño del PSG era propietario de ese hotel, donde también vivía el mejor jugador del mundo con su familia", en relación a Lionel Messi.

"Yo dije que no iba a hacer el papel de boluda, que mañana salga un periodista y diga 'este está encamado mientras Wanda está con sus hijos', entonces yo me adelanté en contarlo", indicó la invitada de Susana.

"Me dolió enterarme el hotel que eligieron para estar" Wanda sobre el encuentro de Mauro y la China

— Susana Gimenez (@SusanaGimenez) December 2, 2024

Cómo fue el encuentro Wanda Nara vs China Suárez

La conductora contó que se encontraron con la actriz en un restaurante cuando ella estaba con L-Gante. "Yo sentía todo el tiempo provocaciones", dijo.

"La voy a saludar, y lo primero que le digo es 'ya está'. Ella nunca me habló mal, y me dice 'somos gente grande. A mí no me interesa Mauro'. Entonces le pedí que con Elián tampoco", recordó Wanda, generando aplausos de la tribuna de Susana.

Agregó Nara que "ella se enojó porque todo el restaurante estaba filmando", y contó: "Yo hace tres años que que cuando te veo en un lugar me voy, porque tengo 10 amigas que si te ven, te matan".

"No me lo tomo personal porque ya se lo hizo a tantas mujeres...", sentenció Wanda, muy picante. Relató que sus amigas y las de la China comenzaron a gritarse agravios, aunque las protagonistas no tuvieron ningún cruce. "Lo único que le dije fuera de lugar fue que no venga a un lugar así donde estaban todos", añadió.

"Se lo hizo a tantas mujeres que yo ya no me lo tomo personal" Wanda Nara cuenta el cruce que tuvo con la China Suarez



— Susana Gimenez (@SusanaGimenez) December 2, 2024