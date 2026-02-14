Con una foto súper sensual, Valentina Cervantes demostró su amor a Enzo Fernández
La modelo se muestra cada vez más enamorada del futbolista, con quien apostó nuevamente al amor tras una separación en 2024.
Separados por miles de kilómetros, Valentina Cervantes y Enzo Fernández atravesarán un San Valentín poco habitual este 2026. Mientras el jugador permanece en Inglaterra junto a su hijo Benjamín, ella viajó a la Argentina con Olivia.
La influencer regresó a Buenos Aires para cumplir con compromisos laborales, entre ellos la grabación de la final de MasterChef Celebrity, ciclo que había dejado para volver a Europa junto al mediocampista.
A pesar de la distancia, decidió saludarlo en el Día de los Enamorados con una foto hot de ambos en traje de baño sobre una tabla de surf en el mar.
El ex futbolista de River Plate también recordó la fecha y compartió varias imágenes de momentos especiales que vivieron, como una comida frente al mar al atardecer y una salida romántica durante el invierno europeo. “Te amo amor de mi vida”, le escribió.
Así es el día a día de Valentina Cervantes junto a Enzo Fernández en Inglaterra
Tiempo atrás, durante una entrevista con Marley, Valentina Cervantes reveló cómo es su día a día en Londres y el proceso de adaptación a una cultura diferente, desde conducir con el volante invertido hasta reacomodar la dinámica familiar.
“Ya me acostumbré. Ya rompí la primera rueda”, dijo entre risas sobre sus primeras experiencias manejando.
Además, señaló contrastes en la vida cotidiana: “Acá, por los cumpleaños de nenes, te mandan la invitación dos meses antes”.
Por último, explicó que modificó los horarios de descanso de sus hijos para alinearlos con la rutina local. “Ahora a las ocho de la noche ya no los quiero ver más”, bromeó.
En ese mismo encuentro, el conductor también recorrió la vivienda de la pareja y quedó sorprendido al descubrir una alacena repleta de productos argentinos, desde fideos para sopa hasta harina, para mantener las costumbres a pesar de la distancia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario