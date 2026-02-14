Con una foto súper sensual, Valentina Cervantes demostró su amor a Enzo Fernández

“Ya me acostumbré. Ya rompí la primera rueda”, dijo entre risas sobre sus primeras experiencias manejando.

Además, señaló contrastes en la vida cotidiana: “Acá, por los cumpleaños de nenes, te mandan la invitación dos meses antes”.

Por último, explicó que modificó los horarios de descanso de sus hijos para alinearlos con la rutina local. “Ahora a las ocho de la noche ya no los quiero ver más”, bromeó.

valentina cervantes enzo fernandez

En ese mismo encuentro, el conductor también recorrió la vivienda de la pareja y quedó sorprendido al descubrir una alacena repleta de productos argentinos, desde fideos para sopa hasta harina, para mantener las costumbres a pesar de la distancia.