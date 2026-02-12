Laurita Fernández confirmó su batalla judicial contra su exrepresentante: todos los detalles

Ya de regreso en la Argentina, Etchegoyen rechequeó los detalles tras la confirmación de Laurita Fernández, que fue "en MBA en las últimas horas, cuando le preguntaron por esta data".

El mes pasado Etchegoyen explicó que la demanda de Catarain a Laurita Fernández venía por un tema de larga data.

"Son más de 10 años de porcentajes que le reclama Mauricio a Laurita. A Catarain le cayó pésimo que ella muestre su casa de Pilar valuada muy cara y mientras tanto no le quiere pagar lo que reclama: me dicen textual que se cansó de la ostentación de Lau”, sostuvo el comunicador.

“Me cuentan que podría haber una mediación a fines de febrero y que no piensa aceptar menos que el dinero que pide. Hablé con alguien del entorno de Lau y me dicen que seguro arreglan económicamente así esto no explota mediáticamente, pero lo estoy contando acá", concluyó.