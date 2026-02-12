Laurita Fernández confirmó su batalla judicial contra su exrepresentante: todos los detalles
La conductora no sólo ratificó que fue demandada por su exrepresentante sino que también explicó cómo estalló el conflicto y cuánto dinero podría costarle.
Laurita Fernández confirmó esta semana que efectivamente fue demandada por su exrepresentante, Mauricio Catarain, quien le reclama ante la Justicia una deuda de 100 millones de pesos (poco más de U$S 70.000).
"Mauricio Catarain, ex representante de la famosa, reclama una suma de 100 millones de pesos por porcentajes adeudados desde hace una década", confirmó el periodista Juan Etchegoyen en su emisión del miércoles.
El representante y estilista, según Etchegoyen, "dejó de ser el representante de Laurita y todo esto estalló cuando la actriz mostró su casa en una revista. Esto provocó la furia de Catarain, que filtró todo a la prensa mediante su círculo cercano".
"Hay mucho dato de esta historia que te iré contando en unos días pero acá lo importante y destacable es que Laurita confirma info", agregó el periodista.
"Lo que dice Lau es que es un tema de muchos años de un contrato caducado y que sus letrados que yo tengo el nombre su abogado y me consta que se está ocupando", señaló en referencia a sus fuentes, que le informaron los pormenores del caso hace 20 días, cuando seguía en Punta del Este.
Ya de regreso en la Argentina, Etchegoyen rechequeó los detalles tras la confirmación de Laurita Fernández, que fue "en MBA en las últimas horas, cuando le preguntaron por esta data".
El mes pasado Etchegoyen explicó que la demanda de Catarain a Laurita Fernández venía por un tema de larga data.
"Son más de 10 años de porcentajes que le reclama Mauricio a Laurita. A Catarain le cayó pésimo que ella muestre su casa de Pilar valuada muy cara y mientras tanto no le quiere pagar lo que reclama: me dicen textual que se cansó de la ostentación de Lau”, sostuvo el comunicador.
“Me cuentan que podría haber una mediación a fines de febrero y que no piensa aceptar menos que el dinero que pide. Hablé con alguien del entorno de Lau y me dicen que seguro arreglan económicamente así esto no explota mediáticamente, pero lo estoy contando acá", concluyó.
