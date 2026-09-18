Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha.

De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes.

Dr. Enrique Echagüe Director Médico Sanatorio Mater Dei".

Desde su entorno familiar reiteraron el agradecimiento por las muestras de afecto y solicitaron prudencia y respeto absoluto en torno a su evolución, a la espera de nuevas novedades que el sanatorio emitirá formalmente al inicio de la próxima semana.