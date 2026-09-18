Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand
Tras recibir el alta médica el pasado domingo, la diva de los almuerzos, de 99 años, fue internada nuevamente este viernes. Cómo está su salud.
El mundo del espectáculo y la televisión argentina mantiene la atención puesta en la salud de Mirtha Legrand. En horas de la tarde de este viernes, la máxima diva de la pantalla chica debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Mater Dei, donde ya se dio a conocer el primer parte médico oficial firmado por la dirección del centro de salud.
El comunicado, emitido por las Hermanas de María de Schönstatt y rubricado por el director médico de la institución, el doctor Enrique Echagüe, detalla los motivos del ingreso de la emblemática conductora y anticipa los pasos a seguir en cuanto a su evolución médica.
Luego de haber recibido el alta médica el pasado domingo, y regresar a su casa luego de atravesar un cuadro respiratorio bronquial; la diva fue hospitalizada nuevamente este viernes debido a un cuadro compatible con neumopatía.
El parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand
"SANATORIO MATER DEI HERMANAS DE MARÍA DE SCHÖNSTATT Buenos Aires, 18 de septiembre de 2026
La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes.
Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha.
De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes.
Dr. Enrique Echagüe Director Médico Sanatorio Mater Dei".
Desde su entorno familiar reiteraron el agradecimiento por las muestras de afecto y solicitaron prudencia y respeto absoluto en torno a su evolución, a la espera de nuevas novedades que el sanatorio emitirá formalmente al inicio de la próxima semana.
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