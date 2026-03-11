Confirman dos shows de La Renga en el Parque de la Ciudad tras la suspensión en Huracán: cuándo serán

Los recitales que La Renga tenía programados en el estadio de Club Atlético Huracán finalmente no se realizarán en ese lugar y fueron trasladados al Parque de la Ciudad, en el sur de Buenos Aires. La decisión fue confirmada luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspendiera los recitales previstos en el Tomás A. Ducó por cuestiones de seguridad.