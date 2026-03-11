Confirman dos shows de La Renga en el Parque de la Ciudad tras la suspensión en Huracán: cuándo serán
La Renga trasladó sus recitales previstos en la cancha de Club Atlético Huracán al Parque de la Ciudad.
Los recitales que La Renga tenía programados en el estadio de Club Atlético Huracán finalmente no se realizarán en ese lugar y fueron trasladados al Parque de la Ciudad, en el sur de Buenos Aires. La decisión fue confirmada luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspendiera los recitales previstos en el Tomás A. Ducó por cuestiones de seguridad.
La banda de Mataderos tenía pautados dos shows en el estadio de Huracán para el 2 y el 4 de abril, fechas que finalmente se mantendrán, aunque con cambio de sede. De esta manera, los conciertos se realizarán en el Parque de la Ciudad, un predio que en los últimos años volvió a utilizarse para espectáculos masivos.
La decisión se tomó después de que las autoridades porteñas resolvieran suspender los eventos en el estadio de Huracán, una medida vinculada a la situación generada tras el derrumbe de una losa en un edificio en obra cercano al estadio, lo que abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en la zona para eventos de gran convocatoria.
Para evitar la cancelación de los recitales, la producción del grupo y las autoridades avanzaron con la relocalización de los shows en otro espacio de la Ciudad con capacidad para recibir a una gran cantidad de público.
Desde la organización se informó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas en el Parque de la Ciudad, mientras que también podrían habilitarse remanentes en caso de disponibilidad. El traslado permitirá que La Renga mantenga en pie su regreso a los escenarios porteños, en lo que promete ser uno de los recitales más convocantes del rock argentino en las próximas semanas.
