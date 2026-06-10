Thiago Medina y un gesto contra Daniela Celis que desató bronca en redes sociales
El detalle en redes sociales que los internautas no pasaron inadvertido habría desencadenado tras una reciente tensión entre las familias de los dos mediáticos.
La separación entre Thiago Medina y Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena luego de una publicación del exparticipante de Gran Hermano que no pasó desapercibida entre sus seguidores.
Mientras iba a buscar a sus hijas, Aimé y Laia, a la casa de Daniela, Thiago compartió una selfie en sus redes sociales. En la imagen se alcanzaban a ver algunos cuadros colgados en una de las paredes del hogar de la influencer, aunque hubo un detalle que llamó especialmente la atención.
Sobre la fotografía escribió: “¿Y estas preciosas de dónde salieron?”, una frase que ubicó justo en el sector donde debería apreciarse el rostro de la joven conocida popularmente como “Pestañela”.
La actitud del mediático fue interpretada por muchos usuarios como una señal de la distancia que existe actualmente entre ambos, en medio de una situación familiar que viene sumando episodios de tensión durante los últimos días.
El origen de la disputa familiar
Más allá de la ruptura sentimental, el conflicto escaló a partir de una serie de intercambios indirectos que protagonizaron familiares de ambos a través de las redes sociales.
Todo comenzó cuando una de las hermanas de Thiago y Silvia, la mamá de Daniela, se lanzaron mensajes cruzados en Instagram. Cansado de la situación, el ex Gran Hermano 2022 (Telefe) decidió expresarse públicamente.
A través de una historia, fue contundente: “Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces”.
Por su parte, Silvia había compartido memes con imágenes de sus nietas, Aimé y Laia, acompañados por frases que generaron malestar en el entorno de Thiago.
“Que alguien saque el decorado” y “cuando estás con la que no aguantás” fueron algunos de los mensajes que publicó en sus redes y que rápidamente provocaron reacciones.
La respuesta desde la familia Medina no tardó en llegar. Una de las hermanas de Thiago recogió el guante y contestó con dureza: “Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos metida”.
Sus presentes sentimentales
Aunque el accidente que sufrió Thiago tiempo atrás generó un acercamiento temporal entre ambos, una vez superada esa situación cada uno retomó su camino.
En las últimas semanas, al joven se lo relacionó sentimentalmente con algunas participantes de su streaming e incluso fue visto besándose con dos de ellas. Daniela, en tanto, comenzó una relación con Nick Sicaro, un vínculo que por ahora parece consolidarse con el paso del tiempo.
Así, mientras ambos reconstruyen sus vidas por separado, los cruces entre sus respectivos entornos familiares continúan alimentando una polémica que no encuentra un punto final.
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