Thiago Medina y un gesto contra Daniela Celis que desató bronca en redes sociales

El origen de la disputa familiar

Más allá de la ruptura sentimental, el conflicto escaló a partir de una serie de intercambios indirectos que protagonizaron familiares de ambos a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando una de las hermanas de Thiago y Silvia, la mamá de Daniela, se lanzaron mensajes cruzados en Instagram. Cansado de la situación, el ex Gran Hermano 2022 (Telefe) decidió expresarse públicamente.

A través de una historia, fue contundente: “Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces”.

Por su parte, Silvia había compartido memes con imágenes de sus nietas, Aimé y Laia, acompañados por frases que generaron malestar en el entorno de Thiago.

“Que alguien saque el decorado” y “cuando estás con la que no aguantás” fueron algunos de los mensajes que publicó en sus redes y que rápidamente provocaron reacciones.

La respuesta desde la familia Medina no tardó en llegar. Una de las hermanas de Thiago recogió el guante y contestó con dureza: “Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos metida”.

Thiago Medina hablando de la interna familiar

Sus presentes sentimentales

Aunque el accidente que sufrió Thiago tiempo atrás generó un acercamiento temporal entre ambos, una vez superada esa situación cada uno retomó su camino.

En las últimas semanas, al joven se lo relacionó sentimentalmente con algunas participantes de su streaming e incluso fue visto besándose con dos de ellas. Daniela, en tanto, comenzó una relación con Nick Sicaro, un vínculo que por ahora parece consolidarse con el paso del tiempo.

Así, mientras ambos reconstruyen sus vidas por separado, los cruces entre sus respectivos entornos familiares continúan alimentando una polémica que no encuentra un punto final.