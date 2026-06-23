Confirman que Florencia Peña no le hará juicio a Nicolás Occhiato ni a Luzu TV

Además, indicó: "Nico Chiatto no la volvió a llamar ni le volvió a escribir en todos estos días para ver cómo ella seguía. Hoy Burlando va a tener una reunión con Luzu, pero no es para iniciarle juicio ni nada, sino es justamente, como decía Rodri, para arreglar el tema contractual y cerrar".

Seguidamente, detalló: "Me dicen que de ninguna manera Florencia va a volver a Luzu".

flor peña no le hace juicio a luzu