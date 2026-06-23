Confirman que Florencia Peña no le hará juicio a Nicolás Occhiato ni a Luzu TV
Luego de que Fernando Burlando comentara que la actriz estaba "analizando" iniciar acciones legales, el entorno de Flor Peña echó por tierra esa posibilidad.
Tras el escándalo que envolvió a Florencia Peña, luego de que la actriz lanzara una fake news sobre Jorge Messi al aire de Luzu TV, se terminó su programa al aire de ese canal de streaming, en lo que indicaron fue una suerte de "paso al costado", aunque todo pareciera indicar que Nicolás Occhiato pidió ese gesto.
Luego de eso, Fernando Burlando -abogado de Flor- manifestó que la ahora exconductora de "El show del verano" analizaba la posibilidad de demandar al dueño de Luzu. Sin embargo, Intrusos (América) echó por tierra esa posibilidad, una vez que Paula Varela informara lo hablado con el entorno de la actriz.
"Desde su entorno nos hacen llegar y confirmar que no está previsto iniciar acciones. Florencia Peña está pasando un momento muy difícil, siente que la andanada en su contra, sobre todo en lo que es la campaña hate, no ha cesado, la sigue pasando muy mal y bueno, por lo menos quiere despejar esa duda", adelantó Rodrigo Lussich.
Qué dijo Paula Varela sobre la posibilidad de que Florencia Peña inicie acciones contra Luzu TV
La periodista reveló: "Me comuniqué con alguien que está en este momento con Florencia, ella no quiere contestar el teléfono, me dicen que tiene el teléfono explotado, un montón de gente, que pide perdón, que no va a poder contestarle a nadie, que está muy mal Florencia, me dicen, que hay que parar un poco la pelota porque Florencia está, me lo dijeron, lo digo como me dijeron brutamente, que si no quieren a Florencia internada, paren un poco la pelota".
Además, indicó: "Nico Chiatto no la volvió a llamar ni le volvió a escribir en todos estos días para ver cómo ella seguía. Hoy Burlando va a tener una reunión con Luzu, pero no es para iniciarle juicio ni nada, sino es justamente, como decía Rodri, para arreglar el tema contractual y cerrar".
Seguidamente, detalló: "Me dicen que de ninguna manera Florencia va a volver a Luzu".
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