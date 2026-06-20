Fernando Burlando confirmó que Flor Peña evalúa demandar a Nicolás Occhiato: "Es su derecho"

Seguidamente, detalló: "Florencia es una gran figura y merece un trato que se equipare con esa situación. Cuando esto ocurrió, yo estaba en el juicio de Diego Maradona, y me llama, me asusté mucho porque estaba llorando desconsoladamente".

Al respecto de la posible demanda a Occhiato, sostuvo: "Es su derecho, desde el punto de vista jurídico. La rescisión fue unilateral. La sacaron volando. Eso se puede hacer, pero debe ser notificada un mes antes por otra vía", explicó el letrado.

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