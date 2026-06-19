Por qué Nico Occhiato reincorporó sólo a uno de los productores de Luzu TV involucrados en la fake news

Por qué Occhiato sólo reincorporó a uno de los productores involucrados en el escándalo

Tras ser consultado sobre por qué el dueño de Luzu TV había hecho la diferencia, Salwe reveló: "Cuando le llega la información a Pehuén, a través de Fede Hoffman, el productor en cuestión intenta corroborar la información y se comprobó por los horarios de los chats de WhatsApp, exactamente, que mientras intentaba chequear la información y pedir los permisos para contarlo al aire, Flor ya lo contaba al aire por la indicación de la otra productora que es Maggie".

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De esta manera, la emisora decidió mantener en el equipo a Pehuén y despedir definitivamente a Maggie, la productora que habilitó que Flor Peña lanzara la fake news.