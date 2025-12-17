La inesperada confesión que Agustín Rada le hizo a Agustina Cherri en el programa de Mario Pergolini
Durante la última emisión de "Otro día perdido", el humorista contó que el paso de Agustina por "Chiquititas" marcó su vida. Los detalles de su revelación.
El programa televisivo Otro día perdido, conducido por el reconocido Mario Pergolini a través de la señal de eltrece, fue el escenario de una revelación que tomó por sorpresa tanto a la audiencia como al equipo de producción. En una jornada marcada por la visita de la actriz Agustina Cherri, el humorista y mago Agustín "Rada" Aristarán decidió compartir un detalle íntimo sobre la arquitectura de su casa, motivado por la influencia que tuvo la icónica tira infantojuvenil de los años 90 en su vida.
Antes de que se concretara la presentación oficial de la invitada de la noche, Rada, haciendo gala de su habitual estilo relajado y humorístico, confesó que su vivienda cuenta con una instalación poco convencional: un tobogán. Lo llamativo no fue solo la presencia del elemento lúdico, sino el origen de la idea, la cual se remonta directamente al hogar de huérfanos que servía de escenario principal en la famosa creación de Cris Morena.
Con un tono que mezclaba la nostalgia con la complicidad, Aristarán señaló directamente a Agustina Cherri como la responsable indirecta de su decisión habitacional. El artista explicó que la estética y los elementos de Chiquititas, donde Cherri alcanzó una popularidad masiva, quedaron grabados en su memoria de tal forma que terminaron materializándose décadas después.
Al respecto, Rada declaró sin vueltas: “Por culpa de ella yo tengo un tobogán en mi casa. Porque Chiquititas tenía un tobogán y yo me puse un tobogán en mi casa”. La declaración no solo desató carcajadas en el estudio, sino que dejó en evidencia el poder duradero que tienen las ficciones televisivas en la formación de los deseos y el imaginario de los espectadores.
La confesión no pasó desapercibida para el conductor del ciclo. Mario Pergolini, apelando a su agudeza característica, puso énfasis en el tiempo transcurrido desde que aquel programa estuvo al aire por primera vez. Ante el relato de su compañero, Pergolini lanzó una observación temporal: “Pasaron 40 años”.
Sin perder la rapidez que lo caracteriza, Rada retrucó el comentario asociándolo a su presente profesional y a la posibilidad de cumplir aquellos anhelos postergados de la niñez. “Bueno, recién ahora hice una diferencia económica como para ponerme un tobogán”, respondió el humorista, justificando de forma desopilante la demora en concretar su capricho arquitectónico.
El intercambio humorístico alcanzó su punto máximo con la intervención de la comediante Laila Roth. Con su particular estilo de humor negro, Roth propuso una comparación extrema sobre las fantasías inspiradas en la mencionada novela, comentando: “Quiero ser como Chiquititas, mato a mis papás y soy huérfano. Eso hubiera sido más grave”. Su intervención añadió una capa extra de sarcasmo a la situación, resaltando lo inofensivo que resultaba, en comparación, el deseo de Rada por el tobogán.
La presencia de Agustina Cherri en el set de eltrece funcionó como un catalizador de recuerdos para toda una generación. Chiquititas no fue solamente un éxito de audiencia durante la década del 90; fue un fenómeno cultural que, según se pudo ver en esta emisión de Otro día perdido, continúa manifestándose de las formas más insólitas en la vida de figuras hoy consagradas en el medio.
Este episodio demostró que la carrera de Cherri y la mística de la novela siguen vigentes, logrando que un simple elemento de recreación hogareña se convierta en el puente perfecto para unir el pasado televisivo con el presente profesional de los artistas actuales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario