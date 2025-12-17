La inesperada confesión que Agustín Rada le hizo a Agustina Cherri en el programa de Mario Pergolini

Sin perder la rapidez que lo caracteriza, Rada retrucó el comentario asociándolo a su presente profesional y a la posibilidad de cumplir aquellos anhelos postergados de la niñez. “Bueno, recién ahora hice una diferencia económica como para ponerme un tobogán”, respondió el humorista, justificando de forma desopilante la demora en concretar su capricho arquitectónico.

El intercambio humorístico alcanzó su punto máximo con la intervención de la comediante Laila Roth. Con su particular estilo de humor negro, Roth propuso una comparación extrema sobre las fantasías inspiradas en la mencionada novela, comentando: “Quiero ser como Chiquititas, mato a mis papás y soy huérfano. Eso hubiera sido más grave”. Su intervención añadió una capa extra de sarcasmo a la situación, resaltando lo inofensivo que resultaba, en comparación, el deseo de Rada por el tobogán.

La presencia de Agustina Cherri en el set de eltrece funcionó como un catalizador de recuerdos para toda una generación. Chiquititas no fue solamente un éxito de audiencia durante la década del 90; fue un fenómeno cultural que, según se pudo ver en esta emisión de Otro día perdido, continúa manifestándose de las formas más insólitas en la vida de figuras hoy consagradas en el medio.

Este episodio demostró que la carrera de Cherri y la mística de la novela siguen vigentes, logrando que un simple elemento de recreación hogareña se convierta en el puente perfecto para unir el pasado televisivo con el presente profesional de los artistas actuales.