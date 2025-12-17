Zaira Nara fue internada tras un viaje a Europa: qué le pasó
La modelo se mostró desde la cama de una clínica y generó preocupación por su salud.
En las últimas horas, Zaira Nara atravesó un inesperado problema de salud que la obligó a permanecer internada, en medio de una intensa agenda laboral y mientras su imagen aparecía en la pantalla de MasterChef Celebrity. La propia modelo fue quien decidió contar lo ocurrido y llevar tranquilidad a sus seguidores.
Zaira compartió una historia en su Instagram en la que se mostró acostada en una camilla con suero en el brazo. “No sé si fue algo que comí o algún virus. Pero viajé a Europa por 4 días y 3 estuve sintiéndome muy mal”, contó en el posteo que publicó en las últimas horas.
En esa misma publicación, agregó: “Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito”.
Zaira buscó llevarles tranquilidad a sus seguidores que se preocuparon por su salud: “Ya estoy en casa con mis hijos y mi mamá”.
“Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”, dijo la modelo sobre el diagnóstico que recibió en la clínica en la que la atendieron.
Según relató, la rápida intervención del equipo médico resultó clave para estabilizarla y permitirle regresar a su casa sin complicaciones. En ese sentido, destacó la atención recibida y evitó dramatizar la situación, aunque dejó en claro que el malestar fue intenso y la obligó a frenar de manera abrupta.
Luego de subir estos posteos para sus millones de seguidores, Zaira volvió a su contenido habitual: compartió fotos de su viaje por Europa y promocionó su marca de cosméticos.
Durante los últimos días, la hermana menor de Wanda Nara dio que hablar por su vida sentimental. Tras su separación del polista Facundo Pieres se la vinculó con el streamer Santiago Baietti, alias Bauleti. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fueron las versiones de que se habría reencontrado con su expareja y padre de sus dos hijos, Jakob Von Plessen. Esto surgió cuando el empresario publicó una foto de un mate que preparó utilizando la yerba que este año lanzó la modelo. Como si eso fuera poco, en la cuenta de Instagram de la marca compartieron su publicación, lo etiquetaron y escribieron: “Finde XXL, mates XXL”. Asimismo, la modelo comentó el posteo con el emoji de un mate.
