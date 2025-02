Confirmaron a Nicolás Occhiato para La Voz Argentina pero el conductor lo niega: "Sería un honor, pero..."

No obstante, el mediático no lo confirmó: "Es el mejor formato que hay en la Argentina, así que sería un honor hacer un formato semejante y en un canal como es Telefe, líder. Pero, la realidad, es que si llegara esa propuesta, debería ver cómo acomodar mi día porque yo, no solo conduzco Nadie Dice Nada, sino que tengo toda la gerencia artística de la empresa".

Y agregó: "Lo que hubo fue a principio de año y yo lo he contado, que tuve una charla con Telefe, que me dijeron que querían que haga algo en el canal, como ya estuve haciendo El Último Pasajero. Las ganas están, pero nada puntual".

A su vez, la periodista especificó que el jurado estará compuesto por cantantes de lujo: Soledad Pastorutti, Luck Ra, Diego Torres y Lali Espósito.

¿Cómo anotarse en el casting de La Voz Argentina 2025?

El casting está dirigido a personas mayores de 18 años que residan en distintas ciudades del país. Las audiciones se llevarán a cabo de manera presencial en distintas provincias, entre las 9:00 a 17:00 hs.

Las primeras pruebas se realizarán en Buenos Aires el día lunes 24 y martes 25 de febrero en el "Complejo Punta Carrasco", ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado y Acceso Punta Carrasco.

En el caso de Bariloche, las audiciones están programadas para el jueves 6 de marzo en el Sheraton Bariloche Hotel, ubicado en San Martín 536.

En San Juan, se podrá asistir el martes 11 de marzo en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en San Luis 701.

Desde Tucumán, el casting se realizará el viernes 14 de marzo en el Teatro Gral. Manuel Belgrano, ubicado en Crisóstomo Álvarez 765.

Por el momento, las últimas presentaciones se harán en Córdoba el día martes 18 y miércoles 19 de marzo en el Hotel ACA - Dr. César Carman, ubicado en Av. Amadeo Sabattini 459.

¿Qué requisitos hay que tener para anotarse en el casting de La Voz Argentina 2025?

Quienes deseen postularse deberán preparar tres canciones con distintos géneros. "Es fundamental traer canciones de diferentes estilos, además de la que elegiste como principal", informaron desde la web de Telefe.

Además, aclararon que, si la primera elección es en inglés, tendrán que cantar una canción en español en otra oportunidad. En caso de saber solo canciones en inglés, deberán preparar una canción en español de manera obligatoria.

Se pueden llevar instrumentos en caso de que sea necesario como una guitarra o ukelele. No está permitido llevar músicas acompañantes ni tampoco una pista.

Es muy importante la elección del tema. No debe ser propio.

Los castings no se harán en todas las provincias, por lo que las personas interesadas a postularse en el casting, deberán acercarse a los distintos puntos del país que ya fueron anunciados.