Quién es la famosa actriz que sería la tercera en discordia entre Facundo Arana y María Susini

Tras la sorpresiva confirmación de la ruptura entre Facundo Arana y María Susini, comenzaron a circular versiones que, poco a poco, fueron tomando fuerza en los medios de espectáculos. La relación, que se había mantenido durante 19 años, se habría desgastado con el tiempo, según sostienen quienes conocen de cerca a la pareja, pero ahora una nueva teoría puso el foco en una tercera persona, un detalle que podría cambiar la interpretación de los motivos de la separación.