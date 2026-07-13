Conmoción en el mundo del cine: murió Sam Neill, el protagonista de Jurassic Park
El reconocido actor neozelandés falleció a los 78 años en Australia, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial.
El cine internacional atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse la muerte de Sam Neill, uno de los actores más reconocidos de las últimas décadas y recordado especialmente por haber interpretado al paleontólogo Alan Grant en la exitosa saga Jurassic Park. El artista falleció este lunes en Australia a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial, en el que informó que el deceso ocurrió de manera "repentina e inesperada".
El mensaje difundido por sus seres queridos señaló que el actor transitó sus últimos momentos acompañado por su entorno más cercano. "Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", expresó el comunicado, que rápidamente generó repercusión entre colegas, admiradores y figuras de la industria cinematográfica de todo el mundo.
La noticia causó aún mayor sorpresa debido a que apenas unos meses atrás el propio Neill había compartido una actualización alentadora sobre su estado de salud. En abril había anunciado públicamente que el cáncer que padecía se encontraba en remisión luego de someterse a una terapia genética que modificó el funcionamiento de su sistema inmunitario. El actor había revelado en sus memorias publicadas en 2023 que luchaba contra un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.
En aquel libro reconocía que estaba "posiblemente muriendo", una confesión que conmovió a sus seguidores. Sin embargo, este año había comunicado con optimismo que los resultados del tratamiento habían sido positivos y que ya no presentaba signos de la enfermedad. Su familia destacó precisamente ese aspecto al informar su fallecimiento: "La pérdida fue repentina e inesperada pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer", señalaron.
Quién fue Sam Neill, recordado por su inolvidable personaje de Alan Grant
Nacido en Irlanda del Norte en 1948, Sam Neill se trasladó siendo apenas un niño a Nueva Zelanda, país de origen de su padre. Allí creció junto a su familia después de instalarse en la ciudad de Dunedin, ubicada en la Isla Sur. Posteriormente cursó sus estudios en un internado de Christchurch y, una vez finalizada la universidad, comenzó un camino artístico que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más prestigiosas del cine internacional.
Su primera gran oportunidad llegó en 1977 con Sleeping Dogs, considerada la primera película producida en Nueva Zelanda en más de una década. Ese trabajo marcó el inicio de una carrera que se consolidó durante el auge del cine australiano de finales de los años setenta, período en el que también emergieron figuras como Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir y Gillian Armstrong.
A lo largo de su trayectoria demostró una enorme versatilidad interpretativa. Participó en comedias, dramas, thrillers y películas de terror, compartiendo pantalla con grandes nombres de la industria. Actuó junto a Helena Bonham Carter en The Revengers Comedies, protagonizó escenas memorables en The Piano, interpretó al temible Damien en Omen III: The Final Conflict y dio vida al cardenal Thomas Wolsey en la serie The Tudors.
También dejó actuaciones destacadas en My Brilliant Career, producción que lo proyectó internacionalmente, y en Dead Calm, donde compartió elenco con una joven Nicole Kidman. Más adelante volvió a trabajar con Meryl Streep en dos oportunidades, participando en Plenty y en A Cry in the Dark. Además, recibió dos nominaciones a los premios Emmy gracias a sus trabajos en la miniserie Merlin y como narrador del documental Wild New Zealand.
No obstante, el papel que terminó convirtiéndolo en un ícono de la cultura popular fue el del doctor Alan Grant en Jurassic Park, la revolucionaria película dirigida por Steven Spielberg que se estrenó en 1993 y marcó un antes y un después en la historia de los efectos especiales.
Junto a Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough dio vida a un grupo de científicos que intentaba sobrevivir al caos provocado por dinosaurios clonados en una isla convertida en parque temático. Una de las frases más recordadas de su personaje quedó grabada en la memoria de los fanáticos: “Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente han sido arrojadas de nuevo a la mezcla juntas. ¿Cómo podemos tener la más mínima idea de qué esperar?”
Neill retomó el personaje en Jurassic Park III y volvió a interpretarlo en Jurassic World: Dominion, estrenada en 2022, cerrando así un vínculo con la franquicia que se extendió durante casi tres décadas.
Fuera de la actuación también desarrolló otra de sus grandes pasiones: la vitivinicultura. En Nueva Zelanda fundó la bodega Two Paddocks, dedicada a la producción de vinos pinot noir y riesling. En sus redes sociales era habitual verlo compartiendo imágenes de su granja, donde convivía con numerosos animales a los que bautizaba con nombres de amigos y celebridades, una faceta que mostraba su característico sentido del humor y la sencillez que lo acompañó durante toda su vida.
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