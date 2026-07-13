Conmoción en el mundo del cine: murió Sam Neill, el protagonista de Jurassic Park

Su primera gran oportunidad llegó en 1977 con Sleeping Dogs, considerada la primera película producida en Nueva Zelanda en más de una década. Ese trabajo marcó el inicio de una carrera que se consolidó durante el auge del cine australiano de finales de los años setenta, período en el que también emergieron figuras como Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir y Gillian Armstrong.

A lo largo de su trayectoria demostró una enorme versatilidad interpretativa. Participó en comedias, dramas, thrillers y películas de terror, compartiendo pantalla con grandes nombres de la industria. Actuó junto a Helena Bonham Carter en The Revengers Comedies, protagonizó escenas memorables en The Piano, interpretó al temible Damien en Omen III: The Final Conflict y dio vida al cardenal Thomas Wolsey en la serie The Tudors.

También dejó actuaciones destacadas en My Brilliant Career, producción que lo proyectó internacionalmente, y en Dead Calm, donde compartió elenco con una joven Nicole Kidman. Más adelante volvió a trabajar con Meryl Streep en dos oportunidades, participando en Plenty y en A Cry in the Dark. Además, recibió dos nominaciones a los premios Emmy gracias a sus trabajos en la miniserie Merlin y como narrador del documental Wild New Zealand.

No obstante, el papel que terminó convirtiéndolo en un ícono de la cultura popular fue el del doctor Alan Grant en Jurassic Park, la revolucionaria película dirigida por Steven Spielberg que se estrenó en 1993 y marcó un antes y un después en la historia de los efectos especiales.

Junto a Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough dio vida a un grupo de científicos que intentaba sobrevivir al caos provocado por dinosaurios clonados en una isla convertida en parque temático. Una de las frases más recordadas de su personaje quedó grabada en la memoria de los fanáticos: “Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente han sido arrojadas de nuevo a la mezcla juntas. ¿Cómo podemos tener la más mínima idea de qué esperar?”

Neill retomó el personaje en Jurassic Park III y volvió a interpretarlo en Jurassic World: Dominion, estrenada en 2022, cerrando así un vínculo con la franquicia que se extendió durante casi tres décadas.

Fuera de la actuación también desarrolló otra de sus grandes pasiones: la vitivinicultura. En Nueva Zelanda fundó la bodega Two Paddocks, dedicada a la producción de vinos pinot noir y riesling. En sus redes sociales era habitual verlo compartiendo imágenes de su granja, donde convivía con numerosos animales a los que bautizaba con nombres de amigos y celebridades, una faceta que mostraba su característico sentido del humor y la sencillez que lo acompañó durante toda su vida.