Qué dicen los críticos sobre "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan
Tras su esperada premiere internacional, los especialistas de cine volcaron sus impresiones en las redes sociales.
La expectativa en torno a cada nuevo paso cinematográfico de Christopher Nolan es siempre monumental, pero lo que generó la primera función oficial de "La Odisea" (The Odyssey) parece haber superado todos los límites.
Tras su premiere mundial, los críticos y especialistas de cine más importantes de la industria volcaron sus primeras reacciones en las redes sociales, coincidiendo de forma casi unánime en que se trata de un triunfo absoluto, una obra épica colosal y un verdadero evento cinematográfico imperdible.
Adaptando el clásico mito griego a su particular lente, el director de "Oppenheimer" e "Inception" vuelve a romper moldes. El gran veredicto de esta primera tanda de críticas apunta a dos grandes sorpresas: la escala descomunal alcanzada gracias al uso de las cámaras IMAX de 70mm y el inesperado y magistral coqueteo de Nolan con el cine de terror y el body horror para retratar los monstruos de la mitología.
Qué dicen los especialistas de cine sobre "La Odisea"
El pulso de la prensa especializada destaca el viaje filosófico de la trama y la perfecta ejecución técnica
"Me gustó mucho. Épica nivel Nolan y mucho más. Gigante en todos los sentidos, con un grandísimo trabajo de Matt Damon y, cuando juega al body horror, algo nuevo en el director, le sale increíble", expresó Mariano Ojeda, especialista en cine y periodista de C5N.
Para Steven Weintraub (Collider) "es INCREÍBLE". En este sentido, sostuvo: "Estoy realmente alucinado con esta película. Todo, desde las actuaciones impecables hasta la forma en que Nolan abraza lo sobrenatural, es simplemente perfecto. Si puedes, véala en IMAX 70mm. Es una experiencia alucinante".
A su vez, David Ehrlich (IndieWire) la definió como una "secuela sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora) de Oppenheimer sobre un hombre atormentado por desafiar a los dioses y condenar a la civilización... IMAX obviamente inmenso. El acto final recompensa el viaje".
"Un logro impresionante. Presume de escenas espectaculares y aterradoras que parecen Christopher Nolan abrazando por completo los horrores de la mitología griega... Nolan utiliza la antigua historia de Odiseo como un canal para cuestionar qué se necesitaría para que verdaderamente perdonemos nuestros pecados pasados. El final me dejó elevándome con esperanza", expresó Andrew J. Salazar (DiscussingFilm).
Matt Damon brilla y Robert Pattinson se roba el show
Otro de los puntos más altos y comentados del film es el nivel de su elenco estelar, repleto de figuras consagradas que logran explotar bajo la dirección del cineasta británico.
"Matt Damon le da todo a Odiseo en una actuación de alto voltaje que es lo mejor de su carrera", sentenció Simon Thompson, quien además catalogó al film como un "cine impecable". En sintonía, Erik Davis (Fandango) sumó que "Anne Hathaway es increíble y Tom Holland demuestra que puede hacer prácticamente cualquier cosa".
Sin embargo, los aplausos unánimes a los roles secundarios se los llevó el último protagonista de The Batman: "Robert Pattinson absolutamente se robó el espectáculo para mí como Antínoo. Es tan maquiavélico, manipulador y entretenido. Se sumerge por completo en la villanía", concluyó Davis, elevando a La Odisea como el evento imperdible del año. La cuenta regresiva para su llegada a los cines comerciales ya se vive con pulso de obra maestra.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario