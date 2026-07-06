Qué dicen los críticos sobre "La odisea", la nueva película de Christopher Nolan

PRIMERAS IMPRESIONES DE #LAODISEA.

Me gustó mucho. Épica nivel Nolan y mucho más. Gigante en todos los sentidos, con un grandísimo trabajo de Matt Damon y, cuando juega al body horror, algo nuevo en el director, le sale increíble. ¡Mírenla en IMAX! pic.twitter.com/jWL2rYm6uK — Mariano Ojeda (@MarianoOjeda_) July 6, 2026

Para Steven Weintraub (Collider) "es INCREÍBLE". En este sentido, sostuvo: "Estoy realmente alucinado con esta película. Todo, desde las actuaciones impecables hasta la forma en que Nolan abraza lo sobrenatural, es simplemente perfecto. Si puedes, véala en IMAX 70mm. Es una experiencia alucinante".

Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’ is INCREDIBLE.



I'm really blown away by this film. Everything from the flawless performances to the way Nolan embraces the supernatural is just perfect.



If you can, SEE IT IN @IMAX 70mm. It’s a jaw dropping experience.



It'll be great… pic.twitter.com/UXEAjF8cKk — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 6, 2026

A su vez, David Ehrlich (IndieWire) la definió como una "secuela sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora) de Oppenheimer sobre un hombre atormentado por desafiar a los dioses y condenar a la civilización... IMAX obviamente inmenso. El acto final recompensa el viaje".

The Odyssey: a surprisingly natural (and less despairing) Oppenheimer follow-up about a man haunted by defying the gods & dooming civilization - this one fights to avenge his own hubris. IMAX obviously immense. too clunky to be S-tier Nolan, but the last act rewards the journey. — david ehrlich (@davidehrlich) July 6, 2026

"Un logro impresionante. Presume de escenas espectaculares y aterradoras que parecen Christopher Nolan abrazando por completo los horrores de la mitología griega... Nolan utiliza la antigua historia de Odiseo como un canal para cuestionar qué se necesitaría para que verdaderamente perdonemos nuestros pecados pasados. El final me dejó elevándome con esperanza", expresó Andrew J. Salazar (DiscussingFilm).

THE ODYSSEY is a staggering achievement. It boasts spectacular & even terrifying set pieces that feel like Christopher Nolan fully embracing the horrors of Greek mythology. Yet, how he tastefully recontextualizes the story for the modern day is what has kept my head buzzing (1/2) pic.twitter.com/x1GJbwSOEK — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) July 6, 2026

Matt Damon brilla y Robert Pattinson se roba el show

Otro de los puntos más altos y comentados del film es el nivel de su elenco estelar, repleto de figuras consagradas que logran explotar bajo la dirección del cineasta británico.

"Matt Damon le da todo a Odiseo en una actuación de alto voltaje que es lo mejor de su carrera", sentenció Simon Thompson, quien además catalogó al film como un "cine impecable". En sintonía, Erik Davis (Fandango) sumó que "Anne Hathaway es increíble y Tom Holland demuestra que puede hacer prácticamente cualquier cosa".

Sin embargo, los aplausos unánimes a los roles secundarios se los llevó el último protagonista de The Batman: "Robert Pattinson absolutamente se robó el espectáculo para mí como Antínoo. Es tan maquiavélico, manipulador y entretenido. Se sumerge por completo en la villanía", concluyó Davis, elevando a La Odisea como el evento imperdible del año. La cuenta regresiva para su llegada a los cines comerciales ya se vive con pulso de obra maestra.