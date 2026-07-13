El apoyo de Santiago del Moro a la Selección Argentina tras los dichos de Manuel en Gran Hermano

Qué había dicho Manuel Ibero sobre Messi y la Selección Argentina en Gran Hermano

El comentario de Del Moro llegó después de varios días de fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron las opiniones de Manuel sobre Lionel Messi. Durante una charla futbolera dentro del reality, el participante había comparado el rendimiento actual del capitán argentino con el que mostró durante el Mundial de Qatar 2022.

En esa conversación sostuvo: “En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes”, una afirmación que provocó el inmediato desacuerdo de varios de sus compañeros. Una de las participantes salió rápidamente en defensa del capitán argentino y respondió: “No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol”.

Sin embargo, Manuel mantuvo su postura y profundizó la comparación entre ambas versiones del futbolista rosarino. “El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no”, insistió, generando todavía más debate dentro de la casa y una enorme cantidad de comentarios en las redes sociales.

La polémica no terminó allí. Durante la misma conversación surgió una pregunta hipotética que volvió a colocar al participante en el centro de las críticas: elegir entre presenciar una final del Mundial con Argentina campeona o quedarse con el premio principal de Gran Hermano. Lejos de buscar una respuesta diplomática, Manuel respondió sin titubear: “Prefiero ganar Gran Hermano”.