Disney+: la impactante miniserie de suspenso que es furor en la plataforma

Se llaman Ramón, Ricard y Elvira. Van indocumentados. Hablan francés y solo recuerdan que vienen de París. No saben el nombre de sus padres, ni dónde están.

Desde ese momento, les persigue una pregunta: ¿Quiénes son? Para dar respuesta a este misterio, deberán recuperar parte de sus recuerdos, la mayoría borrados o bloqueados.

Rastrearán mapas, fotografías y árboles genealógicos para unir todos los puntos y dar con alguna pista sobre su pasado. Será un viaje tan apasionante como complicado, movido por un objetivo: encontrar a sus padres y entender por qué les abandonaron.

Reparto de Abandonados

Carles Porta : Creador y director del proyecto.

: Creador y director del proyecto. Carlos Alonso Ojea : Director del documental.

: Director del documental. Ramón, Ricard y Elvira : Los tres hermanos reales que fueron abandonados en 1984 y protagonizan la búsqueda de su identidad.

: Los tres hermanos reales que fueron abandonados en 1984 y protagonizan la búsqueda de su identidad. Un equipo de periodistas, investigadores y voluntarios que rastrean pistas por España, Francia y Bélgica para resolver el misterio.

Tráiler de la serie Abandonados