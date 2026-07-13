Disney+: la impactante miniserie de suspenso que es furor en la plataforma
Un reciente estreno de una de las mejores y más impactantes producciones del año y que narra un caso real de tres hermanos abandonados.
Disney Plus ha estrenado una de las mejores y más impactantes series del año y se trata de un caso real sobre tres hermanos abandonados. Se trata del documental de 4 episodios: Abandonados.
Abandonados está protagonizada por los tres hermanos cuyos testimonios impulsan la investigación: Elvira Moral, Ramón Moral y Ricard Moral, y se adentra en uno de los episodios más inexplicables de la crónica española reciente.
Un caso que en 1984 pasó desapercibido y que 40 años se reabre. El 22 de abril de ese año, tres niños de 2, 4 y 6 años aparecieron abandonados en una estación de tren de la ciudad de Barcelona.
A lo largo de sus cuatro episodios, mediante archivos inéditos, entrevistas, seguimiento documental y un profundo enfoque emocional, Abandonados invita a adentrarse en un caso real, un relato coral, lleno de incógnitas, revelaciones y silencios que se arrastran desde hace décadas, al mismo tiempo que explora las capas más íntimas de la memoria, la identidad y la verdad.
De qué trata la serie Abandonados
Tres hermanos de dos, cuatro y seis años aparecen abandonados en una estación de tren en Barcelona el 22 de abril de 1984.
Se llaman Ramón, Ricard y Elvira. Van indocumentados. Hablan francés y solo recuerdan que vienen de París. No saben el nombre de sus padres, ni dónde están.
Desde ese momento, les persigue una pregunta: ¿Quiénes son? Para dar respuesta a este misterio, deberán recuperar parte de sus recuerdos, la mayoría borrados o bloqueados.
Rastrearán mapas, fotografías y árboles genealógicos para unir todos los puntos y dar con alguna pista sobre su pasado. Será un viaje tan apasionante como complicado, movido por un objetivo: encontrar a sus padres y entender por qué les abandonaron.
Reparto de Abandonados
- Carles Porta: Creador y director del proyecto.
- Carlos Alonso Ojea: Director del documental.
- Ramón, Ricard y Elvira: Los tres hermanos reales que fueron abandonados en 1984 y protagonizan la búsqueda de su identidad.
- Un equipo de periodistas, investigadores y voluntarios que rastrean pistas por España, Francia y Bélgica para resolver el misterio.
Tráiler de la serie Abandonados
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