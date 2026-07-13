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Disney+: la impactante miniserie de suspenso que es furor en la plataforma

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Un reciente estreno de una de las mejores y más impactantes producciones del año y que narra un caso real de tres hermanos abandonados.

La impactante miniserie de suspenso que es furor en la plataforma.

La impactante miniserie de suspenso que es furor en la plataforma.

Disney Plus ha estrenado una de las mejores y más impactantes series del año y se trata de un caso real sobre tres hermanos abandonados. Se trata del documental de 4 episodios: Abandonados.

Abandonados está protagonizada por los tres hermanos cuyos testimonios impulsan la investigación: Elvira Moral, Ramón Moral y Ricard Moral, y se adentra en uno de los episodios más inexplicables de la crónica española reciente.

Un caso que en 1984 pasó desapercibido y que 40 años se reabre. El 22 de abril de ese año, tres niños de 2, 4 y 6 años aparecieron abandonados en una estación de tren de la ciudad de Barcelona.

A lo largo de sus cuatro episodios, mediante archivos inéditos, entrevistas, seguimiento documental y un profundo enfoque emocional, Abandonados invita a adentrarse en un caso real, un relato coral, lleno de incógnitas, revelaciones y silencios que se arrastran desde hace décadas, al mismo tiempo que explora las capas más íntimas de la memoria, la identidad y la verdad.

De qué trata la serie Abandonados

Tres hermanos de dos, cuatro y seis años aparecen abandonados en una estación de tren en Barcelona el 22 de abril de 1984.

Se llaman Ramón, Ricard y Elvira. Van indocumentados. Hablan francés y solo recuerdan que vienen de París. No saben el nombre de sus padres, ni dónde están.

Desde ese momento, les persigue una pregunta: ¿Quiénes son? Para dar respuesta a este misterio, deberán recuperar parte de sus recuerdos, la mayoría borrados o bloqueados.

Rastrearán mapas, fotografías y árboles genealógicos para unir todos los puntos y dar con alguna pista sobre su pasado. Será un viaje tan apasionante como complicado, movido por un objetivo: encontrar a sus padres y entender por qué les abandonaron.

Reparto de Abandonados

  • Carles Porta: Creador y director del proyecto.
  • Carlos Alonso Ojea: Director del documental.
  • Ramón, Ricard y Elvira: Los tres hermanos reales que fueron abandonados en 1984 y protagonizan la búsqueda de su identidad.
  • Un equipo de periodistas, investigadores y voluntarios que rastrean pistas por España, Francia y Bélgica para resolver el misterio.

Tráiler de la serie Abandonados

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