Conmoción en Hollywood: murió Daveigh Chase, recordada por su papel en "La llamada"

Ese mismo año también participó en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, donde interpretó a Chihiro Ogino en la reconocida película dirigida por Hayao Miyazaki.

Sin embargo, el papel que la llevó a la fama global fue el de Samara Morgan en La llamada. Su interpretación de la inquietante niña fantasma que emerge de un pozo se convirtió en una de las imágenes más recordadas del género. Gracias a ese trabajo obtuvo el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

Sus trabajos en televisión y cine

Tras el éxito alcanzado en la pantalla grande, la actriz desarrolló una sólida carrera televisiva. Uno de sus trabajos más destacados fue el de Rhonda Volmer en la serie Big Love, producción de HBO en la que participó durante 32 episodios distribuidos en cinco temporadas.

Además, integró el elenco de películas como Donnie Darko y El quinto de Beethoven, y tuvo participaciones en ficciones televisivas como Sabrina, la bruja adolescente y ER.

Luego de su fallecimiento, sus familiares impulsaron una campaña solidaria a través de GoFundMe para afrontar distintos gastos vinculados a la situación.

Daveigh Chase La llamada

El video que volvió a circular tras su muerte

Mientras fanáticos y colegas lamentaban la noticia, en las redes sociales reapareció un video grabado en 2003 en el que se ve a Sean “Diddy” Combs conversando con Chase cuando ella tenía apenas 12 años durante el backstage de una entrega de premios.

“¿Vas a venir a la fiesta de esta noche?”, le preguntó Combs. Chase respondió afirmativamente con timidez, mientras el músico sonreía. No existen registros que indiquen que la actriz haya asistido a aquel evento y ninguno de los involucrados realizó declaraciones públicas sobre ese encuentro.

Daveigh Chase La llamada

Esa misma noche, Combs compartió escenario con Ashton Kutcher para entregarle a la joven actriz el premio a la mejor villana. Al recibir la estatuilla, Chase sorprendió al público al recrear la voz de Samara y expresar: “Solo quiero decir que todos sufrirán. ¡Gracias, MTV!”.

Las imágenes volvieron a cobrar relevancia luego de la detención de Combs en septiembre de 2024. El músico fue acusado por tráfico sexual, conspiración para el crimen organizado y transporte con fines de prostitución. En una acusación formal de 14 páginas se mencionaron sus fiestas privadas y se sostuvo que el artista “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor” durante décadas.