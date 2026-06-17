Conmoción en Hollywood: murió Daveigh Chase, recordada por su papel en "La llamada"
La actriz que dio vida a Samara en la emblemática película de terror falleció a los 35 años.
El mundo del cine quedó conmocionado tras conocerse la muerte de Daveigh Chase, la actriz que alcanzó notoriedad internacional por su papel de Samara Morgan en la película de terror La llamada. Tenía 35 años y falleció el martes en Los Ángeles.
De acuerdo con la información brindada por su pareja, Roy Hernandez, la artista sufrió una meningitis y una infección sanguínea que derivaron en un cuadro de sepsis. Las complicaciones médicas provocaron una falla multiorgánica que terminó causando su muerte.
Según informó TMZ, Chase había ingresado a un centro médico a comienzos de mes debido a un cuadro de desnutrición. Durante su internación, la infección se agravó progresivamente hasta provocar el desenlace fatal.
Una carrera marcada por personajes inolvidables
Antes de convertirse en un ícono del cine de terror, Daveigh Chase ya había construido una destacada trayectoria en la industria audiovisual. En 2002 fue elegida para dar voz a Lilo en la producción animada de Disney Lilo & Stitch, personaje que continuó interpretando en proyectos posteriores vinculados a la franquicia.
Ese mismo año también participó en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, donde interpretó a Chihiro Ogino en la reconocida película dirigida por Hayao Miyazaki.
Sin embargo, el papel que la llevó a la fama global fue el de Samara Morgan en La llamada. Su interpretación de la inquietante niña fantasma que emerge de un pozo se convirtió en una de las imágenes más recordadas del género. Gracias a ese trabajo obtuvo el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.
Sus trabajos en televisión y cine
Tras el éxito alcanzado en la pantalla grande, la actriz desarrolló una sólida carrera televisiva. Uno de sus trabajos más destacados fue el de Rhonda Volmer en la serie Big Love, producción de HBO en la que participó durante 32 episodios distribuidos en cinco temporadas.
Además, integró el elenco de películas como Donnie Darko y El quinto de Beethoven, y tuvo participaciones en ficciones televisivas como Sabrina, la bruja adolescente y ER.
Luego de su fallecimiento, sus familiares impulsaron una campaña solidaria a través de GoFundMe para afrontar distintos gastos vinculados a la situación.
El video que volvió a circular tras su muerte
Mientras fanáticos y colegas lamentaban la noticia, en las redes sociales reapareció un video grabado en 2003 en el que se ve a Sean “Diddy” Combs conversando con Chase cuando ella tenía apenas 12 años durante el backstage de una entrega de premios.
“¿Vas a venir a la fiesta de esta noche?”, le preguntó Combs. Chase respondió afirmativamente con timidez, mientras el músico sonreía. No existen registros que indiquen que la actriz haya asistido a aquel evento y ninguno de los involucrados realizó declaraciones públicas sobre ese encuentro.
Esa misma noche, Combs compartió escenario con Ashton Kutcher para entregarle a la joven actriz el premio a la mejor villana. Al recibir la estatuilla, Chase sorprendió al público al recrear la voz de Samara y expresar: “Solo quiero decir que todos sufrirán. ¡Gracias, MTV!”.
Las imágenes volvieron a cobrar relevancia luego de la detención de Combs en septiembre de 2024. El músico fue acusado por tráfico sexual, conspiración para el crimen organizado y transporte con fines de prostitución. En una acusación formal de 14 páginas se mencionaron sus fiestas privadas y se sostuvo que el artista “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor” durante décadas.
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