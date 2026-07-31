Marc Anthony vuelve a la Argentina: cuándo será el show y cómo comprar las entradas

Además de su carrera musical, también desarrolló una destacada faceta como actor, con participaciones en producciones como In the Heights, Man on Fire y El Cantante. También es fundador de Magnus, una de las compañías de representación de artistas latinos más importantes de la actualidad.

A lo largo de su carrera compartió proyectos con figuras como Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona. En 2023, además, sumó un nuevo reconocimiento al ingresar al Paseo de la Fama de Hollywood.

El concierto del 28 de octubre promete reunir los grandes éxitos que marcaron la carrera del artista y ofrecer una noche cargada de emoción, ritmo y clásicos que hicieron de Marc Anthony una de las voces latinas más influyentes del mundo.