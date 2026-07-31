Marc Anthony vuelve a la Argentina: cuándo será el show y cómo comprar las entradas
El máximo exponente de la salsa se presentará el 28 de octubre ante sus fanáticos en un show imperdible.
Marc Anthony volverá a encontrarse con el público argentino. El reconocido cantante, considerado el artista de salsa más exitoso de todos los tiempos, regresará al país el próximo 28 de octubre para brindar un concierto en el Movistar Arena, como parte de su nueva gira internacional.
El cantante Marc Anthony llega a Argentina en octubre
El show, producido por Fenix Entertainment, marcará una nueva visita del músico a la Argentina, un destino con el que mantiene un fuerte vínculo desde hace años. A lo largo de su carrera ya realizó ocho presentaciones oficiales en el país, consolidando una relación especial con sus fanáticos locales.
Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Banco Nación Visa, que comenzará el lunes 3 de agosto a las 16, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. Una vez finalizada esa etapa, se habilitará la venta general.
Con más de tres décadas de trayectoria, Marc Anthony continúa siendo una de las figuras más importantes de la música latina. Dueño de una voz inconfundible, su repertorio reúne clásicos que trascendieron generaciones y lo convirtieron en un referente indiscutido de la salsa a nivel mundial.
Reconocimientos de Marc Anthony en su carrera
Nacido en Nueva York e hijo de padres puertorriqueños, Marco Antonio Muñiz construyó una carrera repleta de reconocimientos. Es el artista de salsa más vendido de todos los tiempos, posee tres récords Guinness, acumuló decenas de certificaciones de oro y platino y logró que 108 de sus canciones alcanzaran el primer puesto en los rankings de Billboard.
Además de su carrera musical, también desarrolló una destacada faceta como actor, con participaciones en producciones como In the Heights, Man on Fire y El Cantante. También es fundador de Magnus, una de las compañías de representación de artistas latinos más importantes de la actualidad.
A lo largo de su carrera compartió proyectos con figuras como Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona. En 2023, además, sumó un nuevo reconocimiento al ingresar al Paseo de la Fama de Hollywood.
El concierto del 28 de octubre promete reunir los grandes éxitos que marcaron la carrera del artista y ofrecer una noche cargada de emoción, ritmo y clásicos que hicieron de Marc Anthony una de las voces latinas más influyentes del mundo.
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