Conmovedor homenaje a Chiche Gelblung en los Martín Fierro: la frase que hizo estallar los aplausos

Las anécdotas retrataron la personalidad de un periodista que hizo de la curiosidad y la provocación parte de su identidad profesional. Sin embargo, el discurso también reconoció las controversias asociadas a aquella escuela periodística. “No heredó todas las culpas de ese viejo periodismo que todavía dura”, sostuvo Graña.

Su lucha por volver al trabajo después de cada internación

Uno de los momentos más sensibles estuvo dedicado a los problemas de salud que Gelblung atravesó durante sus últimos años. “Lo internaron 20 veces. Lo dieron por muerto 21”, expresó Graña, con una frase que combinó humor y admiración por su capacidad para recuperarse.

“Me quiero morir en cámara”, recordó sobre una declaración del propio periodista durante una de sus internaciones. En otro pasaje, el texto evocó una frase que habría pronunciado cuando todavía tenía dificultades para hablar y caminar: “Me voy a escapar por la ventana, necesito volver”. La respuesta que acompañó ese recuerdo resumió el espíritu del homenaje: “La cama nunca es una opción para los periodistas”.

“Chiche arranca y corre cuando lo dejan seguir hablando”, agregó Graña. También destacó: “Se operó varias veces, jamás se derrumbó. Lo que más le importaba estaba afuera de sí mismo”. Esa conexión con la actualidad se reflejaba en su interés por asuntos de toda clase, desde las decisiones de Lionel Messi hasta el movimiento comercial de la calle Avellaneda. “Llenó las noticias de la espera con novedades populares”, señaló el texto.

El cierre dejó una frase que condensó el sentido de la despedida: “Existe algo entre los finales y la muerte. Y son las preguntas”. Finalmente, Graña concluyó: “Chiche demuestra que periodista no solo se nace, también se muere”. La sala respondió con una ovación y entre los más emocionados estuvieron Baby Etchecopar, Jonatan Viale, Guido Kaczka y otras figuras del medio, que acompañaron el recuerdo de una personalidad que dejó una marca profunda en el periodismo argentino.