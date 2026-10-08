"Coppola, el representante": la temporada 2 se anticipa "más picante"

Al analizar este desarrollo, Minujín explicó que la entrega funciona como un trayecto de unos 40 años en la vida del personaje, destacando que no busca un tono estrictamente documental sino una ficción cruzada por el humor. Por su parte, el propio Coppola anticipó detalles tras dialogar con el director, revelando que Winograd le aseguró que la temporada será “mucho más picante e interesante que la primera”. Para noviembre de 2025, cinco de los seis capítulos ya estaban editados tras rodar en varios destinos, incluyendo el departamento real del empresario.

En materia actoral, el reparto principal vuelve a contar con Juan Minujín como Guillermo Coppola, Mónica Antonópulos interpretando a Amalia “Yuyito” González, Joaquín Ferreira como Poli Armentano, Agustín Sullivan en el rol de Carlos Menem Jr., Mónica Raiola como Mary, Alan Sabbagh como Mariano y María Marull encarnando a Silvia. El elenco se completa con las participaciones de Macarena Achaga, Jorgelina Aruzzi, Anna Favella, Marina Bellati, Nicolás Mateo y Rodrigo Noya.