"Coppola, el representante": la temporada 2 se anticipa "más picante"
Protagonizada por Juan Minujín, la nueva temporada de la serie de Guillermo Coppola ahora incluye su llegada al entorno Maradona. Los detalles.
Tras el notable impacto alcanzado durante su debut en 2024, la serie "Coppola, el representante" se prepara para lanzar su segunda entrega. La producción encarada por Juan Minujín volverá a explorar el universo de Guillermo Coppola, entrelazando pasajes determinantes de su trayectoria profesional con acontecimientos de su intimidad.
La nueva edición contará con seis episodios de algo más de media hora de duración y estrenará en octubre de 2026 en Disney+, espacio donde se encuentra disponible la primera parte.
Ariel Winograd, reconocido por dirigir producciones como "Mamá se fue de viaje" y "El robo del siglo", lidera nuevamente el proyecto como director y showrunner. La creación de la tira corrió por cuenta de Mariano Cohn y Gastón Duprat, mientras que los guiones correspondieron a Emanuel Diez.
Un recorrido histórico, nuevos escenarios y las revelaciones de Guillermo Coppola
La narrativa de esta segunda etapa propone un punto de partida diferente: el protagonista inicia una conversación frente a la tumba de Diego Armando Maradona y, desde esa escena, rememora su pasado. La trama retrocede hasta 1984, fecha en que comenzó su lazo profesional y afectivo con el astro futbolístico, avanzando por diversas etapas que transformaron su destino.
A su vez, la historia abarcará el momento en que el representante perdió gran parte de sus conquistas y debió reconstruirse desde cero, extendiendo la filmación por locaciones de Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles.
Al analizar este desarrollo, Minujín explicó que la entrega funciona como un trayecto de unos 40 años en la vida del personaje, destacando que no busca un tono estrictamente documental sino una ficción cruzada por el humor. Por su parte, el propio Coppola anticipó detalles tras dialogar con el director, revelando que Winograd le aseguró que la temporada será “mucho más picante e interesante que la primera”. Para noviembre de 2025, cinco de los seis capítulos ya estaban editados tras rodar en varios destinos, incluyendo el departamento real del empresario.
En materia actoral, el reparto principal vuelve a contar con Juan Minujín como Guillermo Coppola, Mónica Antonópulos interpretando a Amalia “Yuyito” González, Joaquín Ferreira como Poli Armentano, Agustín Sullivan en el rol de Carlos Menem Jr., Mónica Raiola como Mary, Alan Sabbagh como Mariano y María Marull encarnando a Silvia. El elenco se completa con las participaciones de Macarena Achaga, Jorgelina Aruzzi, Anna Favella, Marina Bellati, Nicolás Mateo y Rodrigo Noya.
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