Guillermo Coppola habló de su delicado cuadro de salud y reveló por qué se resiste a usar oxígeno

Fue entonces cuando Metzger le consultó si esa resistencia tenía relación con una cuestión vinculada a la imagen personal y Coppola no esquivó la respuesta. “No me gustaría verme así”, admitió con total honestidad. Incluso reveló que en algunas ocasiones llevó el aparato a la cancha, aunque todavía evita colocárselo públicamente: “A veces lo bajo, pero nunca me lo puse”.

Meses atrás, Coppola ya había contado que debió someterse a estudios para encontrar el origen de sus problemas respiratorios. Tras realizarse un cateterismo, recibió el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, una condición por la que continúa bajo tratamiento y seguimiento médico.

Pese al cuadro, dejó en claro que no tiene pensado abandonar su rutina ni bajar el ritmo de trabajo. De hecho, tiempo atrás, al retomar sus actividades tras una internación, había sido contundente sobre cómo quiere atravesar este momento: “En la cama no me voy a meter”.