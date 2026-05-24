Guillermo Coppola habló de su delicado cuadro de salud y reveló por qué se resiste a usar oxígeno
El exrepresentante de Maradona contó cómo atraviesa el problema respiratorio que enfrenta desde hace meses y confesó qué es lo que todavía le cuesta aceptar.
Guillermo Coppola volvió a hablar públicamente sobre el problema de salud que lo acompaña desde hace varios meses y sorprendió al brindar detalles de las dificultades respiratorias que aún atraviesa y por qué le cuesta tanto seguir las recomendaciones médicas.
En diálogo con Dominique Metzger para el programa Telenoche, el empresario explicó que continúa con sus compromisos laborales mientras sigue un tratamiento médico y sesiones de rehabilitación para mejorar su estado.
Durante la entrevista, Coppola explicó que atraviesa una etapa de controles y asistencia profesional, aunque admitió que hay un aspecto del tratamiento que todavía le cuesta incorporar. “Estoy con un temita respiratorio, trabajando. Tengo un kinesiólogo que es un fenómeno y me resisto al uso del oxígeno”, expresó al referirse al dispositivo portátil indicado por sus médicos para asistirlo cuando tiene dificultades para respirar.
La dificultad de Guillermo Coppola para adaptarse al tratamiento
El exmanager de Diego Maradona reveló que ya cuenta con un pequeño equipo portátil que puede trasladar fácilmente, aunque reconoció que todavía no logra sentirse cómodo con la idea de utilizarlo frente a otras personas. “Tengo un equipito que es una maravilla, lo llevás en el bolsillo. Igual lo llevo. El auto trato de dejarlo siempre cerca”, relató.
Fue entonces cuando Metzger le consultó si esa resistencia tenía relación con una cuestión vinculada a la imagen personal y Coppola no esquivó la respuesta. “No me gustaría verme así”, admitió con total honestidad. Incluso reveló que en algunas ocasiones llevó el aparato a la cancha, aunque todavía evita colocárselo públicamente: “A veces lo bajo, pero nunca me lo puse”.
Meses atrás, Coppola ya había contado que debió someterse a estudios para encontrar el origen de sus problemas respiratorios. Tras realizarse un cateterismo, recibió el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, una condición por la que continúa bajo tratamiento y seguimiento médico.
Pese al cuadro, dejó en claro que no tiene pensado abandonar su rutina ni bajar el ritmo de trabajo. De hecho, tiempo atrás, al retomar sus actividades tras una internación, había sido contundente sobre cómo quiere atravesar este momento: “En la cama no me voy a meter”.
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