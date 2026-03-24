Coscu le respondió sin filtro a Fede Bal y reavivó un viejo conflicto

El origen de esta disputa se remonta a una anécdota que el propio actor había contado tiempo atrás en una charla con Martín Cirio. Según relató, todo comenzó cuando incursionaba en el mundo del streaming junto a amigos y, durante una transmisión, Coscu habría pedido sumarse. En ese momento, Bal aseguró que no sabía quién era, lo que habría generado el enojo del streamer.

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Con el paso del tiempo, el vínculo no mejoró. En aquella entrevista, el hijo de Carmen Barbieri también había denunciado situaciones de hostigamiento: “Me bolud…, me descansaba. Él y todos esos que lo seguían. Hoy está todo bien con todos, pero empezó a bajarme de eventos. Yo no podía ir a un mismo evento porque él iba. Yo lo llamé para decirle ‘no nos enojemos, boludo, no hice nada. Perdóname’. Nada, se enojó y después pasó, bajó”.

Otro cruce que alimentó la tensión se dio cuando Bal cuestionó públicamente el respaldo de Coscu a Chapu Martínez en medio de las críticas que recibió por su canción “Tráeme la copa”, que se viralizó durante un Mundial.

Con este nuevo episodio, la disputa entre ambos vuelve a instalarse en redes sociales, donde seguidores de uno y otro toman partido en una pelea que, lejos de apagarse, parece reactivarse con cada declaración.