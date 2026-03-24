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Coscu le respondió sin filtro a Fede Bal y reavivó un viejo conflicto

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El streamer rompió el silencio con un duro mensaje en redes sociales y volvió a poner en el centro de la escena su enfrentamiento con el actor.

Coscu le respondió sin filtro a Fede Bal y reavivó un viejo conflicto

La tensión entre Fede Bal y Coscu sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de que el actor volviera a mencionar conflictos del pasado, el referente del streaming decidió salir al cruce con un fuerte descargo que rápidamente se viralizó.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Coscu publicó un mensaje sin vueltas que dejó en claro que la relación entre ambos está lejos de recomponerse: “Fede Bal pelot… grande ya”.

Lejos de quedarse ahí, profundizó su postura y negó una de las acusaciones más resonantes: “Nunca te mandé a bajar de un evento, quizás no te llamaron porque sos un inútil chavalin”.

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Por el momento, Bal no respondió públicamente a estos dichos, por lo que no está claro si buscará continuar con la polémica o si elegirá no escalar el conflicto, que ya lleva varios años.

Por el momento, Bal no respondió públicamente a estos dichos, por lo que no está claro si buscará continuar con la polémica o si elegirá no escalar el conflicto, que ya lleva varios años.

El origen de esta disputa se remonta a una anécdota que el propio actor había contado tiempo atrás en una charla con Martín Cirio. Según relató, todo comenzó cuando incursionaba en el mundo del streaming junto a amigos y, durante una transmisión, Coscu habría pedido sumarse. En ese momento, Bal aseguró que no sabía quién era, lo que habría generado el enojo del streamer.

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Con el paso del tiempo, el vínculo no mejoró. En aquella entrevista, el hijo de Carmen Barbieri también había denunciado situaciones de hostigamiento: “Me bolud…, me descansaba. Él y todos esos que lo seguían. Hoy está todo bien con todos, pero empezó a bajarme de eventos. Yo no podía ir a un mismo evento porque él iba. Yo lo llamé para decirle ‘no nos enojemos, boludo, no hice nada. Perdóname’. Nada, se enojó y después pasó, bajó”.

Otro cruce que alimentó la tensión se dio cuando Bal cuestionó públicamente el respaldo de Coscu a Chapu Martínez en medio de las críticas que recibió por su canción “Tráeme la copa”, que se viralizó durante un Mundial.

Con este nuevo episodio, la disputa entre ambos vuelve a instalarse en redes sociales, donde seguidores de uno y otro toman partido en una pelea que, lejos de apagarse, parece reactivarse con cada declaración.

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