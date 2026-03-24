Coscu le respondió sin filtro a Fede Bal y reavivó un viejo conflicto
El streamer rompió el silencio con un duro mensaje en redes sociales y volvió a poner en el centro de la escena su enfrentamiento con el actor.
La tensión entre Fede Bal y Coscu sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de que el actor volviera a mencionar conflictos del pasado, el referente del streaming decidió salir al cruce con un fuerte descargo que rápidamente se viralizó.
A través de su cuenta de X (ex Twitter), Coscu publicó un mensaje sin vueltas que dejó en claro que la relación entre ambos está lejos de recomponerse: “Fede Bal pelot… grande ya”.
Lejos de quedarse ahí, profundizó su postura y negó una de las acusaciones más resonantes: “Nunca te mandé a bajar de un evento, quizás no te llamaron porque sos un inútil chavalin”.
Por el momento, Bal no respondió públicamente a estos dichos, por lo que no está claro si buscará continuar con la polémica o si elegirá no escalar el conflicto, que ya lleva varios años.
Por el momento, Bal no respondió públicamente a estos dichos, por lo que no está claro si buscará continuar con la polémica o si elegirá no escalar el conflicto, que ya lleva varios años.
El origen de esta disputa se remonta a una anécdota que el propio actor había contado tiempo atrás en una charla con Martín Cirio. Según relató, todo comenzó cuando incursionaba en el mundo del streaming junto a amigos y, durante una transmisión, Coscu habría pedido sumarse. En ese momento, Bal aseguró que no sabía quién era, lo que habría generado el enojo del streamer.
Con el paso del tiempo, el vínculo no mejoró. En aquella entrevista, el hijo de Carmen Barbieri también había denunciado situaciones de hostigamiento: “Me bolud…, me descansaba. Él y todos esos que lo seguían. Hoy está todo bien con todos, pero empezó a bajarme de eventos. Yo no podía ir a un mismo evento porque él iba. Yo lo llamé para decirle ‘no nos enojemos, boludo, no hice nada. Perdóname’. Nada, se enojó y después pasó, bajó”.
Otro cruce que alimentó la tensión se dio cuando Bal cuestionó públicamente el respaldo de Coscu a Chapu Martínez en medio de las críticas que recibió por su canción “Tráeme la copa”, que se viralizó durante un Mundial.
Con este nuevo episodio, la disputa entre ambos vuelve a instalarse en redes sociales, donde seguidores de uno y otro toman partido en una pelea que, lejos de apagarse, parece reactivarse con cada declaración.
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