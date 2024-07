Coscu dijo que odia a Camila Mayan y desató la polémica en redes sociales: "Perdón, pero..."

"Coscu habla y no puede evitar hablar, pero odio a la ex de Mac Allister. Perdón, no la conozco y odiar es una palabra muy fuerte", comenzó diciendo. Y, siguió: "Pero cada vez que me aparece algo, no puedo. Perdón, no puedo".

Hasta al momento, la influencer no se manifestó al respecto, pero sus seguidores salieron a atacar al streamer, que meses atrás había quedado en ridículo tras criticar a María Becerra, Nicki Nicole, Cazzu y Lali Espósito.

Aseguran que Camila Mayan demandó a Alexis Mac Allister

Cami Mayan demandó a Alexis Mac Allister por una "compensación económica". La influencer llevó a la Justicia al jugador de la Selección Argentina bicampeona de América exigiendo una compensación económica por los años que vivió con él en Londres.

Así lo contó Fernanda Iglesias en LAM este viernes, donde la periodista explicó que la joven se apoya en la figura de "lucro cesante" para iniciarle juicio a su ex. Es que para viajar con él, cuando eran pareja, Mayan dejó su trabajo y postergó sus estudios de Administración de Empresas, carrera que estaba estudiando y que, tras retomar, pudo terminar.

De qué acusa Camila Mayan a Alexis Mac Allister

Según revelaron en LAM, "hubo una mediación con la madre de él, porque es su representante legal. Ya entró la demanda en la Justicia. Ella le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero".

En este sentido, agregó: "El departamento en alquiler de Cami se ocupó la mamá de Alexis, por dos años, ella tiene el derecho por ser conviviente. Fueron dos años en Inglaterra la convivencia. En Europa no existe la compensación económica. Cuándo vuelven del Mundial, que es cuando se separan en Argentina, estuvieron la mayor parte de la relación acá".

"El tema es que ya hubo una instancia de mediación con la mamá de él, que es la representante legal, es a quien le llega la demanda y no hubo acuerdo. Entonces ya entró la demanda en la Justicia, entonces ella le pide una compensación económica por esos años, cuya suma será indicada por un juez, no hay algo que indique que sea proporcional a los años", continuó.