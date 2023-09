El delirio de Coscu: cree que las cantantes argentinas lo necesitan para hacerse conocidas

Lo que llama la atención de Coscu es que la mayoría de cruces que tuvo fueron con las mujeres del momento. De hecho, casi todas salieron a responderle a través de redes sociales y él tuvo que salir a hablar para calmar las aguas ya que los millones de seguidores que tienen estas artistas fueron contra el "influencer"

Sin embargo, cuando Néstor En Bloque salió a acusarlo de haberle pedido fotos íntimas a su hija de 17 años, Martín no salió a responderle y solamente se mostró "conmovido" en una transmisión en vivo.

Y una de las cosas más frecuentes que se le puede destacar al streamer, es que cuando posee diferencias contra alguien, mayormente se trata del sexo femenino que el masculino.

EL ENOJO CON NICKI NICOLE

En primer lugar, Coscu arrancó su descargo con Nicki Nicole. "Me cruce a Nicki Nicole, después de eso y cuando había dicho que el tema me gustaba, pero no me gustaba lo de la ardillita, también se enojó, estaba enojada, no me quiso ni saludar, después me saludó medio de forma forzada pero esto no termina acá”, comenzó diciendo.

Para luego referirse al artista mexicano Peso Pluma, a quien vinculan sentimentalmente con la artista rosarina: “Peso Pluma dice sos bebé y nos hace cagar de risa a todos porque acá en Argentina nadie dice sos bebé, es medio raro, la palabra, la frase y yo no me puedo reir porque soy de la escena, soy un tipo serio, no me puedo reir del sos bebé. Si te ofendió te pedì disculpas, okey. No las aceptastes porque ni la leiste ni te importó".

“Me hubiera encantado que nos juntemos y hacer una reacción, después me di cuenta que por ahí vos querías hacer la reacción, pero no te querías juntar conmigo, querias solo hacer la reacción, y bueno ahí está”, le reclamó. “Cuando te necesitan, te llaman te atienden hablamos dos horas pero después no existis, si ustedes van a ser así, está perfecto", agregó.

Posterior a ello apuntó contra Nicki: “A mi lo que me sorprende es que una persona que conoces hace 4 años, se va a las nubes se pega con todo, está re pegada y se olvida de todo, no sos nadie. Eso es caretaje”

MARÍA BECERRA, OTRA DE LAS APUNTADAS POR EL STREARMER

Sobre La Nena de Argentina, Coscu había puesto en duda de si ella había escrito realmente una parte de una canción, dando a entender que fue un hombre el que lo hizo y poniendo en duda la capacidad de María Becerra para componer.

A raíz de esto, la cantante, que brilló en el Festival Equal este sábado, le salió a responder de manera contundente a través de redes sociales y dejando en claro que es ella la que escribe sus canciones.

Sin embargo, en esta oportunidad, Martín también fue a la carga por Becerra. "Sobre María Becerra me gustó el 90% de los temas, no me gustó una boludez de una rima y se me malinterpretó y me salen a matar, de verdad. No lo dije para ofender lo dije para hacer un chiste", se explayó en referencia a la artista del genero urbano. Para luego lamentarse: "La conozco hace 12 años, sabe quien soy, sabe como digo las cosas".

"Coscu":

Por sus comentarios sobre Nicki Nicole, La Joaqui y Maria Becerra

Por sus comentarios sobre Nicki Nicole, La Joaqui y Maria Becerra pic.twitter.com/dxyjcFM89R — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 17, 2023

EL DESCARGO CONTRA LA JOAQUI

Según contó Coscu, los audios que le envió La Joaqui fue lo que lo llevó a hacer un profundo descargo. “La Joaqui sintió o pensó o le dijeron que yo había hecho historias en contra de Got Talent (Argentina) porque para mí ella no puede ser jurado”, comentó el hombre de 32 años.

“Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes: ‘por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas) que un hombre puede tener; sos un mala leche’ y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella”, agregó.

Coscu dijo que él bancó mucho el trabajo de la cantante de RKT y que se siente “orgulloso” por ella. “Nunca fue con vos y saltaste y me batiste todas las que pensabas de mí, porque ya las pensabas. Nunca me las dijiste porque estaba todo piola y te convenía que estuviera todo piola conmigo. Así es últimamente esta escena”, lanzó.

LALI ESPÓSITO Y SU FUERTE RESPUESTA A COSCU

El cruce entre la reina del pop argentino y el streamer se generó luego de que él ponga en duda la capacidad de María Becerra para escribir sus canciones. Ante esto, Lali le dio "like" a un posteo de Twitter, lo que hizo ofender al influencer.

A raíz de esa situación, Coscu no mencionó a Lali como una de las cinco mejores artistas argentinas del momento y se generó un tenso cruce. Si bien este comentario no le afectó en lo más mínimo a la cantante de Disciplina, optó por dejarle un mensaje muy directo a Martín.

"Cuando sos gil normalmente sos MUY gil, 'Si te crees tan Pij... Comparemos las pij.. Yo la pongo sobre la mesa'. KO Girl power. besitos", escribió en su momento, defendiendo a sus colegas.

Rápidamente, el mensaje le llegó a Disalvo, quien dejó de seguir a Lali en Instagram pero, una vez más, no bancó la repercusión y la comenzó a seguir para hacer de cuenta que "no pasó nada".

CAZZU TAMBIÉN ENFRENTÓ A COSCU

En su momento, tuvo un tenso cruce con Cazzu, la jefa del Trap, por críticas no constructivas hacia sus canciones. La cantante no se quedó callada y le dedicó unas palabras a través de un video que publicó en sus historias de Instagram, en ese momento.

Sin embargo, cuando ocurrió el episodio de María Becerra, Julieta (Cazzu), quien acaba de ser mamá, volvió a apuntar contra Martín. “Igual que hace cinco años atrás la pelotudez y misoginia sigue intacta”, lanzó de manera contundente.

Aunque, una vez más, Disalvo se llamó a silencio y no se animó a enfrentarse otra vez a Cazzu.