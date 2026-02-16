Cosquín Rock 2026: el gesto de Ciro Martínez con Luli Bass que sorprendió a sus fans

El romance parece haber madurado al calor de una gira maratónica que devolvió a Los Piojos al centro de la escena nacional después de 15 años. El recorrido incluyó siete presentaciones en el Estadio Único de La Plata, pasos por el Cosquín Rock y el Quilmes Rock, y una serie de shows en el interior del país que culminaron con dos noches multitudinarias en el estadio de River Plate.

Durante una de las presentaciones más emblemáticas, específicamente en el Cosquín Rock, Ciro ya había dado indicios de su admiración por la nueva integrante frente a miles de fanáticos:

“Para mí, una de las mejores bajistas del rock nacional. Y la más hermosa también, un aplauso enorme para Luli Bass”.

Mientras la banda sumaba kilómetros y emociones junto a integrantes originales como Piti Fernández y Dani Buira, la relación entre el frontman y la bajista se consolidaba. En lo que respecta a la estética de estas presentaciones, Ciro mantuvo su estilo clásico de remera estampada y pantalones oscuros, sumando un tapado largo que aportó el toque dramático necesario para comandar las pasarelas de los estadios más importantes de Argentina.