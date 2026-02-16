Cosquín Rock 2026: el gesto de Ciro Martínez con Luli Bass que sorprendió a sus fans
Ante la presencia de miles de fanáticos, el cantante le dedicó una tierna frase a su compañera de banda dejando a todos sorprendidos. Los detalles.
La historia del regreso de Los Piojos parece estar escribiéndose por capítulos, y el más reciente ha dejado de lado lo estrictamente musical para adentrarse en el terreno del romance. Tras el histórico reencuentro de la banda en 2024 y el cierre de su gira en 2025, el foco mediático se desplazó hacia el líder del grupo, Andrés Ciro Martínez, y la nueva bajista de la formación, Luciana Valdés, conocida popularmente como Luli Bass.
Lo que comenzó como una serie de rumores en redes sociales y portales de noticias terminó por confirmarse de manera pública en una fecha muy especial. Aprovechando el cumpleaños del cantante, Luli Bass utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de ambos compartiendo escenario, acompañada de un mensaje que no dejó margen a la especulación: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”.
El posteo, que incluyó un emoji de un corazón atravesado por una flecha, fue correspondido de inmediato por el músico, quien respondió con un elocuente: “¡Gracias, hermosa!”. Con este intercambio, la pareja decidió sacar a la luz un vínculo que, según trascendidos, llevaba varios meses gestándose en la intimidad.
La noticia del noviazgo había sido anticipada días atrás por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show. Según la información difundida, el cantante de 57 años y la bajista de 35 —una diferencia de edad de 22 años— habrían iniciado su relación tiempo atrás, manteniéndola bajo reserva debido a la supuesta reticencia del músico a oficializar sus vínculos sentimentales.
La llegada de Valdés a la banda se produjo en un contexto de renovación para "el ritual" piojoso, ocupando el lugar del histórico bajista Micky Rodríguez. Según las versiones periodísticas, Ciro ya la tenía "fichada" al momento de convocarla para la gira, a pesar de que en ese entonces ella se encontraba en pareja con Heber Vicente, baterista de La 25.
El romance parece haber madurado al calor de una gira maratónica que devolvió a Los Piojos al centro de la escena nacional después de 15 años. El recorrido incluyó siete presentaciones en el Estadio Único de La Plata, pasos por el Cosquín Rock y el Quilmes Rock, y una serie de shows en el interior del país que culminaron con dos noches multitudinarias en el estadio de River Plate.
Durante una de las presentaciones más emblemáticas, específicamente en el Cosquín Rock, Ciro ya había dado indicios de su admiración por la nueva integrante frente a miles de fanáticos:
“Para mí, una de las mejores bajistas del rock nacional. Y la más hermosa también, un aplauso enorme para Luli Bass”.
Mientras la banda sumaba kilómetros y emociones junto a integrantes originales como Piti Fernández y Dani Buira, la relación entre el frontman y la bajista se consolidaba. En lo que respecta a la estética de estas presentaciones, Ciro mantuvo su estilo clásico de remera estampada y pantalones oscuros, sumando un tapado largo que aportó el toque dramático necesario para comandar las pasarelas de los estadios más importantes de Argentina.
