Pampita volvió a peregrinar a Luján, esta vez bajo la lluvia: "Descubrirse en cada paso"
La conductora retomó la tradición tras ausentarse en 2025 y documentó cada tramo rumbo a la Basílica junto a amigas y fieles.
Con una lluvia constante desde las primeras horas del sábado, Pampita Ardohain camina junto a un grupo de amigas y fieles en la tradicional Peregrinación Juvenil a la Basílica de Luján. La conductora registra cada tramo en tiempo real mediante sus redes sociales, en una nueva edición de esta peregrinación que la tiene como protagonista en los últimos años, después de faltar en 2025 por compromisos laborales.
Todo arrancó con una foto en la parroquia, donde Pampita posó junto a dos amigas frente a la imagen de la Virgen, antes de iniciar la caminata. “Luján allá vamos”, escribió para darse ánimo. Con esa postal, compartió un texto titulado “Peregrinar”, que combina perfectamente con el momento: “Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada. ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar”.
Antes de partir, mostró el cuidado especial en sus pies, con apósitos para evitar ampollas, mientras se dirigían al punto de inicio. Ya en la ruta, lució un piloto gris oscuro con capucha de piel para resguardarse de la lluvia. Como acostumbra, documenta casi en tiempo real cada paso rumbo a la Basílica y las postales se suceden en sus historias: aparece rodeada de otros peregrinos con ponchos de colores, mientras la imagen de la Virgen avanza cubierta con un nylon transparente entre la multitud.
El clima complica varios tramos, con agua acumulada en las calles que los fieles deben sortear a pie, algunos con la ayuda de carritos y estructuras religiosas también protegidas con plástico contra la lluvia. Pese a las condiciones, Pampita se muestra en otro momento con un piloto amarillo y los brazos en alto, en un gesto de aliento compartido con el resto de los participantes.
La 52ª edición de la Peregrinación a Luján comenzó desde la medianoche del sábado en la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. La salida oficial de la Imagen Peregrina estaba prevista para las 10 de ese mismo día, mientras que la misa central se realizará el domingo a las 07:00 horas, instancia en la que se espera la llegada de la mayor parte de los fieles.
La lluvia no es una condición desconocida para Pampita en esta tradición. En 2021 ya había enfrentado una tormenta durante la caminata, cuando se sumó junto a Barby Franco a la 47ª edición de la peregrinación con el objetivo de agradecer por el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán, nacida apenas dos meses antes. Aquella vez, ambas debieron improvisar gorros y pilotos con bolsas de nylon ante la tormenta que se desató cuando estaban por llegar a la primera parada, en La Reja.
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