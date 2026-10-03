Pampita volvió a peregrinar a Luján, esta vez bajo la lluvia: "Descubrirse en cada paso"

Todo arrancó con una foto en la parroquia, donde Pampita posó junto a dos amigas frente a la imagen de la Virgen, antes de iniciar la caminata. “Luján allá vamos”, escribió para darse ánimo. Con esa postal, compartió un texto titulado “Peregrinar”, que combina perfectamente con el momento: “Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada. ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar”.