Cosquín Rock Brasil 2026: todo lo que tenés que saber

A lo largo de los años, Cosquín Rock ha visto desfilar en sus escenarios a algunos de los nombres más influyentes de la música, consolidándose como uno de los eventos más queridos y respetados en el circuito de festivales internacionales. La edición de 2026 en Brasil no será la excepción, y aunque los detalles específicos del line-up se mantienen en expectativa, la organización promete revelar pronto la lista de artistas que participarán en esta grandiosa celebración de la música.

La llegada a Brasil es un paso más en su expansión internacional, sumando a la lista de países como Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, México, Bolivia, Paraguay, España, y muchos más. Una nueva oportunidad para que fanáticos de toda la región se reúnan a vivir el ritual más poderoso del verano.