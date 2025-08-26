Cosquín Rock Brasil 2026: todo lo que tenés que saber
El emblemático festival anunció su primera edición en Florianópolis para el próximo verano y sorprendió a todos.
Conocido por su impactante huella en la escena musical latinoamericana, el encuentro más esperado del verano suma un nuevo hermano: Cosquín Rock cruza la frontera y llega por primera vez a Brasil. El próximo 13 de enero, el Stage Music Park de Jurerê Internacional, Florianópolis se convertirá en el punto de reunión de miles de fanáticos para vivir una experiencia única.
Con una capacidad para 13.000 personas, el Stage Music Park, un epicentro de conciertos y festivales en el sur de Brasil, ha recibido a artistas y eventos de renombre como Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta, entre otros. Ahora, este mismo escenario histórico abrirá sus puertas para un nuevo capítulo, Cosquín Rock Brasil
Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 01 de septiembre a través de la ticketera oficial ingresse.com, para que nadie se quede afuera del evento que promete encender el verano con la fuerza del rock latinoamericano.
Cosquín Rock, que desde su creación en el año 2001 ha servido como un pilar fundamental para la industria musical, no solo ofrece una plataforma para bandas emergentes y establecidas, sino que también ha sido un motor crucial para el desarrollo cultural y musical.
Durante sus más de dos décadas de historia, el festival ha logrado congregar a cientos de miles de personas, incluyendo un récord de asistencia en Argentina, en su edición 25 años, donde más de 110,000 asistentes disfrutaron de dos días de festival totalmente agotados y de espectáculos sin precedentes en 6 escenarios.
A lo largo de los años, Cosquín Rock ha visto desfilar en sus escenarios a algunos de los nombres más influyentes de la música, consolidándose como uno de los eventos más queridos y respetados en el circuito de festivales internacionales. La edición de 2026 en Brasil no será la excepción, y aunque los detalles específicos del line-up se mantienen en expectativa, la organización promete revelar pronto la lista de artistas que participarán en esta grandiosa celebración de la música.
La llegada a Brasil es un paso más en su expansión internacional, sumando a la lista de países como Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, México, Bolivia, Paraguay, España, y muchos más. Una nueva oportunidad para que fanáticos de toda la región se reúnan a vivir el ritual más poderoso del verano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario