Chiche Gelblung volvió a ser internado: qué se sabe sobre la salud del periodista

Lejos de los escenarios de máxima gravedad, el panorama oficial disipó los temores iniciales. Según relató el periodista al aire, fue la propia diva quien se comunicó horas antes para transmitir serenidad, aunque la decisión de internarla respondió a una medida de prevención estricta vinculada a su historial respiratorio.

El parte médico de Mirtha Legrand, según Ángel De Brito

"Hablé con Marcela (Tinayre). Con Mirtha hablé ayer y me dijo que estaba mejorando, pero mejoró y por eso la internaron", introdujo De Brito al dar a conocer la trastienda familiar del cuadro médico que afecta a la conductora en medio de la temporada fría.

En esa misma línea, el conductor detalló el mensaje textual que le envió la hija de la estrella televisiva para graficar el cuadro clínico. "Todo bajo control, es la segunda vez por lo mismo. Toma frío... me dijo, está todo bien. Tiene los parámetros impecables, pero son sus bronquios, toma frío, sale mucho y se olvida de su edad. Está más que cuidada y su ánimo es re bueno, ayuda mucho a su recuperación", le dijo la hija de la diva.

De este modo, desde el entorno familiar remarcaron que el paso de la diva por el sanatorio obedece a un monitoreo riguroso para evitar complicaciones mayores en sus vías respiratorias, un punto vulnerable para adultos mayores ante los bruscos cambios de temperatura, ratificando que su habitual vitalidad y sentido del humor siguen intactos.