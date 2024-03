Coti Romero dio detalles de su estado de salud y preocupó a sus fans

La ex Gran Hermano compartió un video de 4 minutos donde enumeró una extensa lista de síntomas que padece. Se la notó nerviosa, angustiada y muy débil. “Fui al hospital, recién salgo. Estoy con mucho dolor de garganta, no puedo tragar ni mi saliva, tengo placas, estoy con 40 grados de fiebre desde ayer y no se me pasa”. “Estoy inflamada, no tengo energía ni para respirar, me duele mucho todo el cuerpo”, expresó.