Esequiel Barco será padre: ¿sigue en plan de conquista hacia Coti Romero?

La noticia llegó luego de que Coti Romero confirmara si elige entre Ezequiel Barco o Gastón Edul. Sin embargo, lo cierto es que el jugador de River no será padre junto a la ex participante de Gran Hermano, sino que con su ex novia Micaela Romero. Con ella el futbolista se casó en 2018, pero cuando se rumoreó sobre un acercamiento con la influencer, aparentemente estaba separado.