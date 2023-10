Coti Romero rompió el silencio: habló de Gastón Edul y de su affaire con un jugador de fútbol

Marcelo le volvió a preguntar a Coti qué jugador le escribió y ella contestó: "No, no voy a quemar porque ya me mandé un moco. No voy a contar más nada".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1711915219142758651&partner=&hide_thread=false Coty Romero habló de Gastón Edul y de su romance con un jugador de fútbol



Además, la correntina apuntó contra su ex, El Cone Quiroga.



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/ELO453tZ6Z — América TV (@AmericaTV) October 11, 2023

Coti Romero habló de su ex pareja "El Cone"

conejo coti

Marcelo Tinelli le dijo a Coti "lo dejaste re mal al pibe, yo lo banco, está saliendo con la bailarina pero para mi agarró lo que tenía más cerca, porque ante el dolor...para mi el Cone está muerto por vos".

En ese momento, Coti respondió "No se lo que le pasa o no pero hay que ser un poquito egoísta también. Primero me mete los cuernos y yo soy una hija de p... porque no lo perdonas". Además, confesó que hasta su mamá tuvo que intervenir en la relación.