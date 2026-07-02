Coty Romero confesó que hay alguien que le interesa y revolucionó las redes: "Me genera alguito"
La exparticipante de Gran Hermano habló de su presente sentimental, reveló que volvió a ilusionarse y sembró un sinfín de especulaciones entre sus seguidores.
Después de varios meses enfocada en el trabajo y en su crecimiento personal, Coty Romero sorprendió al sincerarse sobre su presente amoroso y dejó abierta la puerta a una nueva historia. La ex Gran Hermano reconoció que, aunque no está en pareja, hay una persona que despertó nuevamente su interés, una confesión que no tardó en provocar un verdadero cimbronazo entre sus fanáticos.
En diálogo con la prensa, la influencer aseguró que atraviesa una etapa distinta a la que vivió tras sus últimas desilusiones sentimentales y admitió que su corazón comenzó a salir, lentamente, del lugar de resguardo en el que permanecía. "Yo estoy abierta a lo que venga porque a mí me encanta estar enamorada. Me gusta la pareja", expresó, dejando en claro que no le cierra la puerta a una futura relación.
Sin embargo, también aclaró que, por el momento, sus prioridades continúan estando lejos de una formalización. "Hoy por hoy no, no, no estoy en nada con nadie. Estoy también muy enfocada en mi laburo y en mí misma. Entonces quizás eso hace que no pueda poner la energía en otro lado", explicó.
La confesión que alimentó los rumores
Más allá de remarcar que permanece soltera, Coty dejó escapar una frase que rápidamente desató toda clase de elucubraciones sobre la identidad del afortunado. "Por ahí hay algo que me interesa, pero quiero cuidar mucho. O sea, como que no estoy mostrando nada, pero hay alguien que me genera alguito", confesó la correntina, sin brindar mayores precisiones sobre quién sería esa persona.
La influencer prefirió preservar el misterio y evitar cualquier tipo de exposición prematura, aunque su reconocimiento bastó para instalar una nueva incógnita en el universo del espectáculo.
Como corolario de la charla, resumió su presente sentimental con una frase cargada de optimismo. "Se puede decir que mi corazoncito está empezando de nuevo a querer salir del caparazón", concluyó.
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