Coty Romero confesó que hay alguien que le interesa y revolucionó las redes: "Me genera alguito"

En diálogo con la prensa, la influencer aseguró que atraviesa una etapa distinta a la que vivió tras sus últimas desilusiones sentimentales y admitió que su corazón comenzó a salir, lentamente, del lugar de resguardo en el que permanecía. "Yo estoy abierta a lo que venga porque a mí me encanta estar enamorada. Me gusta la pareja", expresó, dejando en claro que no le cierra la puerta a una futura relación.