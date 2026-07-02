En plena crisis, Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre: "Si se ocupara de su vida, no sería tan cornuda"
Furioso por el destape de su intento de infidelidad a la China Suárez, Icardi disparó contra la conductora, que dio lugar a Ekaterina Ojeda en su programa.
Estalló el escándalo nuevamente y Mauro Icardi no puede contener el conflicto con la China Suárez. Sucede que el futbolista se vio, otra vez, envuelto en rumores de intento de infidelidad con una joven modelo que conoció en un reconocido boliche porteño: Ekaterina Ojeda.
Lo cierto es que, una vez trascendido lo ocurrido en el vip del local bailable, Yanina Latorre realizó un móvil con la chica de 25 años que encandiló a la expareja de Wanda Nara. Allí, hablaron de lo sucedido y la joven reveló que Icardi buscó conectar con ella, haciéndole llegar su número de teléfono.
Icardi explotó contra Yanina Latorre: "Si se ocupara de su vida, no sería tan cornuda"
Tras el revuelo mediático generado por la presencia de Ekaterina y fogoneado por la conductora de "Sálvese quien pueda" (América), Icardi estalló y compartió una imagen de Yanina Latorre vestida de payaso, con la siguiente leyenda: "Si se ocupada de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".
Evidentemente, caló profundo este escándalo en una de las parejas más problemáticas del medio artístico y deportivo.
Ekaterina con Yanina Latorre: "Me dieron el teléfono de Icardi y me dijeron que me iba a escribir"
El conflicto entre Mauro Icardi y la China Suárez parece escalar cada vez más: luego de que Yanina Latorre divulgara que la actriz se volvió a su casa propia en el country San Jorge tras abandonar la "casa de los sueños" que ocupaba con el futbolista, ahora Ekaterina Ojeda confirmó el mal momento de la pareja.
En diálogo con la conductora de "Sálvese quien pueda" (América), la joven de 25 años afirmó que era cierta la data que tenía Latorre: "Sí, sí. Me dieron el teléfono de Icardi, lo tengo. Me avisaron que me iba a escribir, que lo estaba pidiendo. Y tengo entendido que le dieron el mío a él", reveló.
"No hablamos todavía. Yo no le voy a hablar, pero quizás me hablas. Si pidió mi número por algo debe ser", agregó. Sumado a ello, sostuvo que Icardi no tiene chances con ella: "No lo vería, no hablaría, no le respondería".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario