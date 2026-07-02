En plena crisis, Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre: "Si se ocupara de su vida, no sería tan cornuda"

En diálogo con la conductora de "Sálvese quien pueda" (América), la joven de 25 años afirmó que era cierta la data que tenía Latorre: "Sí, sí. Me dieron el teléfono de Icardi, lo tengo. Me avisaron que me iba a escribir, que lo estaba pidiendo. Y tengo entendido que le dieron el mío a él", reveló.

"No hablamos todavía. Yo no le voy a hablar, pero quizás me hablas. Si pidió mi número por algo debe ser", agregó. Sumado a ello, sostuvo que Icardi no tiene chances con ella: "No lo vería, no hablaría, no le respondería".