El llamativo video con el que la China Suárez y Mauro Icardi pusieron fin a las versiones de crisis
La actriz y el futbolista dejaron atrás los rumores sobre su relación, especialmente, luego de que el fantasma de Ekaterina Ojeda amenazara su estabilidad.
En medio de las versiones que hablaban de una supuesta crisis de pareja, la China Suárez y Mauro Icardi eligieron responder de una manera muy particular. Lejos de hacer declaraciones, ambos compartieron un divertido video en redes sociales con el que dejaron entrever que la relación atraviesa un buen momento.
La actriz publicó este jueves una historia de Instagram en la que recordó una publicidad de chicles que protagonizó cuando era niña. Sin embargo, no se limitó a revivir aquel trabajo, sino que decidió recrearlo junto al futbolista, quien aceptó sumarse a la divertida escena.
En el video, ambos aparecen dentro de un auto. La China ocupa el asiento trasero mientras observa a Icardi, que simula acercarse con un rugido, imitando a un animal salvaje. Ella responde de la misma manera y, tal como ocurría en el comercial original, él termina alejándose de la escena.
La secuencia no terminó allí. Minutos después, la actriz compartió una imagen en la que ambos posan abrazados y sonrientes, acompañada únicamente por un emoji de un león y otro de un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como una respuesta a los rumores de separación.
Como suele ocurrir con cada publicación de la pareja, el contenido rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos celebraron el momento de complicidad, otros se mostraron muy críticos. "Realmente el nivel de cringe ya excede todo. No hay palabras", "Gente grande, por favor...", fueron algunos de los comentarios que más circularon en las redes sociales.
Con esta aparición conjunta, la China Suárez y Mauro Icardi buscaron despejar las especulaciones que habían cobrado fuerza durante las últimas horas y dejaron en evidencia que continúan compartiendo momentos juntos.
Cómo comenzaron las versiones de una crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi
Los rumores surgieron este miércoles, cuando Yanina Latorre sostuvo que la actriz había dejado temporalmente la casa que compartía con el delantero.
“Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000. Tuvieron una muy muy fuerte discusión, que se llama Eka. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte”, aseguró.
Sin embargo, poco después el periodista Gustavo Méndez, cercano al entorno de María Eugenia Suárez, desmintió esa versión y explicó por qué la actriz se encontraba en otra vivienda. “Está en su casa porque tenía que hacer cosas”, afirmó en La Posta del Espectáculo.
Además, también se refirió a la polémica que involucró a Ekaterina Ojeda y descartó que ese episodio hubiera provocado una ruptura definitiva entre ambos. “No están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces. También desmienten que Mauro haya pedido el teléfono de esta caída del catre, cartonera, llamada Eka”, aseguró.
Mientras continúan las especulaciones sobre la pareja, la última publicación compartida por la China Suárez pareció ser suficiente para enviar un mensaje claro: al menos por ahora, ambos siguen mostrándose juntos y apostando al humor para enfrentar las versiones que circulan sobre su relación.
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