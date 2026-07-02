El llamativo video con el que la China Suárez y Mauro Icardi pusieron fin a las versiones de crisis

Con esta aparición conjunta, la China Suárez y Mauro Icardi buscaron despejar las especulaciones que habían cobrado fuerza durante las últimas horas y dejaron en evidencia que continúan compartiendo momentos juntos.

Cómo comenzaron las versiones de una crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Los rumores surgieron este miércoles, cuando Yanina Latorre sostuvo que la actriz había dejado temporalmente la casa que compartía con el delantero.

“Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000. Tuvieron una muy muy fuerte discusión, que se llama Eka. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte”, aseguró.

Sin embargo, poco después el periodista Gustavo Méndez, cercano al entorno de María Eugenia Suárez, desmintió esa versión y explicó por qué la actriz se encontraba en otra vivienda. “Está en su casa porque tenía que hacer cosas”, afirmó en La Posta del Espectáculo.

Además, también se refirió a la polémica que involucró a Ekaterina Ojeda y descartó que ese episodio hubiera provocado una ruptura definitiva entre ambos. “No están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces. También desmienten que Mauro haya pedido el teléfono de esta caída del catre, cartonera, llamada Eka”, aseguró.

Mientras continúan las especulaciones sobre la pareja, la última publicación compartida por la China Suárez pareció ser suficiente para enviar un mensaje claro: al menos por ahora, ambos siguen mostrándose juntos y apostando al humor para enfrentar las versiones que circulan sobre su relación.