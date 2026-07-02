El posteo del hijo de Ernestina Pais a casi una semana de la trágica muerte de su madre

La publicación fue breve, pero reflejó el impacto que tuvieron las demostraciones de cariño que recibió desde distintos ámbitos luego de la muerte de la conductora. Con esas pocas palabras, Benicio respondió a quienes lo acompañaron en medio de un momento de enorme sensibilidad para toda la familia.

Hasta el momento, tampoco trascendieron definiciones sobre cómo continuará su vida cotidiana. Al momento del fallecimiento de Ernestina, el joven vivía con ella y todavía no se conoce si seguirá en esa vivienda o si se mudará con su padre, una posibilidad que también forma parte de las alternativas.

Mientras intenta adaptarse a una realidad completamente distinta, Benicio continúa transitando el duelo rodeado de sus afectos. El apoyo de familiares, amigos y de las personas que se acercaron con mensajes de cariño se convirtió en un sostén importante en estos primeros días posteriores a la pérdida de su madre.