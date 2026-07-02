El posteo del hijo de Ernestina Pais a casi una semana de la trágica muerte de su madre
Benicio, el hijo de 22 años de Ernestina Pais, sorprendió con un contundente mensaje en sus redes.
A casi una semana de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot volvió a manifestarse en las redes sociales. Esta vez, el joven de 22 años dejó de lado las publicaciones vinculadas al duelo para compartir un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que lo acompañaron desde que se conoció la noticia.
El fallecimiento de la periodista generó una profunda conmoción y, desde entonces, Benicio permaneció contenido por su círculo más cercano. Su padre, Alejandro Guyot, familiares y amigos estuvieron junto a él durante estos días, brindándole apoyo para afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida.
A diferencia de Ernestina, Benicio siempre mantuvo un perfil muy bajo y evitó la exposición pública. Por ese motivo, sus publicaciones en redes sociales cobraron especial relevancia tras la muerte de su madre, ya que representan una de las pocas vías por las que decidió expresarse en este contexto.
En esta oportunidad, el joven no hizo referencia al dolor por la pérdida ni compartió detalles de la intimidad familiar. En cambio, eligió agradecer las innumerables muestras de afecto que recibió durante los últimos días.
El mensaje que compartió Benicio Guyot
Durante la noche del miércoles, el hijo de Ernestina Pais publicó una historia en Instagram con un fondo negro y un breve texto dedicado a quienes le enviaron palabras de aliento. Allí escribió: "Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias".
La publicación fue breve, pero reflejó el impacto que tuvieron las demostraciones de cariño que recibió desde distintos ámbitos luego de la muerte de la conductora. Con esas pocas palabras, Benicio respondió a quienes lo acompañaron en medio de un momento de enorme sensibilidad para toda la familia.
Hasta el momento, tampoco trascendieron definiciones sobre cómo continuará su vida cotidiana. Al momento del fallecimiento de Ernestina, el joven vivía con ella y todavía no se conoce si seguirá en esa vivienda o si se mudará con su padre, una posibilidad que también forma parte de las alternativas.
Mientras intenta adaptarse a una realidad completamente distinta, Benicio continúa transitando el duelo rodeado de sus afectos. El apoyo de familiares, amigos y de las personas que se acercaron con mensajes de cariño se convirtió en un sostén importante en estos primeros días posteriores a la pérdida de su madre.
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