Feroz respuesta de Yanina Latorre a Mauro Icardi: "Con razón nadie te contrata, payaso"
Luego de que el futbolista volviera a recordar la infidelidad que sufrió Yanina Latorre, la conductora cantó retruco. Mirá.
Nuevamente, la guerra estalló entre Mauro Icardi y Yanina Latorre: luego de que el futbolista burlara a la conductora en sus redes sociales y escribiera que "si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda", la siempre mediática Yanina no dudó en responderle. "Arrancó Maurito", comenzó diciendo.
Luego, escribió sin piedad: "Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro. Fuiste muy cornudo. Y ojo que con la China (Suárez) nunca se sabe".
Seguidamente, añadió: "Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas. Cómo te pica cuando hablo Mauro, me das más importancia".
Lo cierto es que este conflicto está lejos de terminar. Yanina no para de brindar mayores detalles sobre la profunda crisis que la China Suárez y Mauro Icardi se encargan de ocultar constantemente, lo que enciende aún más a una pareja que pareciera nunca tener paz.
Ekaterina con Yanina Latorre: "Me dieron el teléfono de Icardi y me dijeron que me iba a escribir"
El conflicto entre Mauro Icardi y la China Suárez parece escalar cada vez más: luego de que Yanina Latorre divulgara que la actriz se volvió a su casa propia en el country San Jorge tras abandonar la "casa de los sueños" que ocupaba con el futbolista, ahora Ekaterina Ojeda confirmó el mal momento de la pareja.
En diálogo con la conductora de "Sálvese quien pueda" (América), la joven de 25 años afirmó que era cierta la data que tenía Latorre: "Sí, sí. Me dieron el teléfono de Icardi, lo tengo. Me avisaron que me iba a escribir, que lo estaba pidiendo. Y tengo entendido que le dieron el mío a él", reveló.
"No hablamos todavía. Yo no le voy a hablar, pero quizás me hablas. Si pidió mi número por algo debe ser", agregó. Sumado a ello, sostuvo que Icardi no tiene chances con ella: "No lo vería, no hablaría, no le respondería".
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