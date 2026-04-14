Coty Romero y Furia hablaron de política en un reality español y estallaron duras críticas
Las ex Gran Hermano participaron de “La Cárcel de los Gemelos Dúo” y sus comentarios sobre la situación en Argentina generaron revuelo inmediato.
Coty Romero y Furia volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras una charla sobre política argentina dentro del reality español “La Cárcel de los Gemelos Dúo”, donde ambas comparten encierro junto a otros participantes del formato.
El momento se dio en una conversación relajada entre los concursantes, cuando surgió el tema de la situación económica y política de Argentina. En ese contexto, Coty Romero fue la primera en tomar la palabra cuando le consultaron su mirada sobre el país. La correntina respondió sin vueltas que no es una persona formada en política y que “no sabe un carajo del tema”, aunque de todas formas dejó una lectura general positiva sobre el gobierno actual, al remarcar que “le gusta” porque bajó la inflación. Acto seguido, aclaró que no se siente capacitada para analizar en profundidad estos temas, bajando el tono de su propia intervención.
Del otro lado, Furia fue mucho más directa y marcó una postura más ideológica. La ex Gran Hermano apuntó contra el kirchnerismo, asegurando que espera que no vuelva a gobernar porque, según su visión, “lo otro generaba pobreza”. En medio de la charla, también trajo su experiencia personal previa a entrar al reality, recordando que atravesaba una situación económica compleja, con varios trabajos para poder sostenerse y dificultades para llegar a fin de mes.
En ese mismo relato, Furia agregó críticas al contexto económico de esa etapa en Argentina, mencionando restricciones como el acceso a dólares y otras limitaciones que, según su mirada, impactaban directamente en la vida cotidiana. El tono de sus declaraciones elevó rápidamente la tensión del fragmento dentro del programa.
El clip no tardó en salir del encierro del reality y aterrizar de lleno en redes sociales, donde explotó la discusión. El recorte se viralizó en cuestión de horas y generó una ola de críticas hacia ambas participantes, principalmente por la forma y el contenido de sus opiniones sobre la política argentina en un contexto de entretenimiento.
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