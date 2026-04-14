Coty Romero y Furia hablaron de política en un reality español y estallaron duras críticas

El momento se dio en una conversación relajada entre los concursantes, cuando surgió el tema de la situación económica y política de Argentina. En ese contexto, Coty Romero fue la primera en tomar la palabra cuando le consultaron su mirada sobre el país. La correntina respondió sin vueltas que no es una persona formada en política y que “no sabe un carajo del tema”, aunque de todas formas dejó una lectura general positiva sobre el gobierno actual, al remarcar que “le gusta” porque bajó la inflación. Acto seguido, aclaró que no se siente capacitada para analizar en profundidad estos temas, bajando el tono de su propia intervención.