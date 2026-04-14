Coty Romero tuvo un ataque de pánico en Los Gemelos Dúo y encendió las alarmas
La exparticipante se desestabilizó en medio de la convivencia, sufrió dificultades para respirar y tuvo que ser asistida rápidamente, generando preocupación entre sus compañeros.
La participación de Coty Romero en la televisión española quedó marcada por un momento de fuerte tensión que generó preocupación tanto dentro como fuera del reality Los Gemelos Dúo. En plena convivencia, la correntina atravesó un episodio delicado que obligó a la intervención inmediata de la producción.
Todo se desató de manera repentina, cuando la influencer comenzó a mostrarse visiblemente afectada. Entre lágrimas y con signos claros de angustia, expresó que no podía respirar, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros. La situación escaló rápidamente y derivó en un cuadro compatible con un ataque de pánico, generando un clima de desesperación en la casa.
Ante el episodio, los participantes reaccionaron con urgencia: algunos intentaron calmarla mientras otros pedían asistencia a los gritos. La escena fue tan impactante que la producción decidió intervenir de inmediato, retirándola del lugar para brindarle atención y contener el cuadro.
El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su preocupación por la salud de la ex Gran Hermano. Muchos recordaron que no es la primera vez que Romero habla públicamente de su lucha con la ansiedad, un factor que podría haber influido en este episodio, especialmente en un contexto de alta exposición y presión constante.
Además, su llegada al reality español había estado marcada por cruces y situaciones de tensión con otros participantes, lo que habría contribuido a un escenario emocionalmente exigente desde el inicio. Este combo, sumado al aislamiento y la dinámica propia del formato, suele ser un detonante en este tipo de situaciones.
Por estas horas, se espera que haya información oficial sobre su evolución, mientras el episodio ya se posiciona como uno de los momentos más sensibles del programa. Al mismo tiempo, reabre el debate sobre los límites y el impacto psicológico que pueden tener los realities en sus participantes, especialmente cuando se trata de figuras que ya arrastran antecedentes vinculados a la salud mental.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario