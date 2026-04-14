Coty Romero tuvo un ataque de pánico en Los Gemelos Dúo y encendió las alarmas

Por estas horas, se espera que haya información oficial sobre su evolución, mientras el episodio ya se posiciona como uno de los momentos más sensibles del programa. Al mismo tiempo, reabre el debate sobre los límites y el impacto psicológico que pueden tener los realities en sus participantes, especialmente cuando se trata de figuras que ya arrastran antecedentes vinculados a la salud mental.

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