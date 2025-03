Coty Romero le pidió disculpas a La Tora tras su ruptura con Nacho Castañares: "Ojalá..."

Por esta razón, tras hacerse pública su ruptura, Romero envió un mensaje a Lucila en el que le expresó: "Tenés derecho a odiarme por todo lo que dije de vos, ojalá un día me disculpes. Entiendo si no querés contestar este mensaje".

Este mensaje fue revelado por Pepe Ochoa en el ciclo de streaming "El Ejército de la mañana" (Bondi Live).

¿Por qué terminaron Coty Romero y Nacho Castañares?

Nacho compartió un mensaje en sus historias de Instagram, donde expresó: "No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte".

A continuación, agregó: "No estamos más juntos con Co. No quieran buscar nada porque no lo hay. Nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo".

"Simplemente elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar. El amor es inmenso y el respeto aún más, solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte de nuestro día a día", concluyó.

