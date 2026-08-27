"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros. quiso archivar varios años finalmente llegó a los cines

¿De qué trata “Coyote vs. Acme”?

Cansado de que los productos ACME fracasen una y otra vez en sus intentos por atrapar al Correcaminos, Wile E. Coyote decide demandar a la compañía.

Para hacerlo contrata a Kevin Avery (Will Forte), un abogado acostumbrado a perder que encuentra en este particular cliente un caso que realmente quiere ganar. Del otro lado aparece Buddy Crane (John Cena), representante legal de ACME y dispuesto a defender los intereses de la empresa.

Una película que entiende a los Looney Tunes

“Coyote vs. Acme” funciona porque no intenta convertir a sus personajes en algo diferente. Hay golpes, explosiones, inventos imposibles y muchas apariciones que reconocerán quienes crecieron viendo a los Looney Tunes. Pero detrás de todo ese caos también hay una historia sencilla sobre alguien que lleva toda la vida perdiendo y aun así vuelve a intentarlo.

Will Forte encuentra el tono justo para compartir escenas con personajes animados, mientras que John Cena vuelve a demostrar lo bien que se mueve dentro de la comedia cuando puede llevar un personaje al absurdo.

Y es justamente el Coyote quien termina quedándose con la película. Después de décadas cayendo por precipicios, recibiendo golpes y viendo explotar sus propios planes, esta vez tiene algo más por lo que luchar que atrapar al Correcaminos.

Dirigida por Dave Green y con Lana Condor completando el elenco principal, “Coyote vs. Acme” consiguió algo que durante mucho tiempo parecía más difícil que atrapar al Correcaminos: llegar a los cines.