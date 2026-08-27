"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros. quiso archivar varios años finalmente llegó a los cines
Terminada en 2023 y destinada a no estrenarse, la película de los Looney Tunes fue rescatada y desde este 27 de agosto puede verse en los cines argentinos.
Pocas películas llegan a los cines después de haber sido dadas prácticamente por muertas. Ese es el caso de “Coyote vs. Acme”, la producción que Warner Bros. decidió archivar en 2023 pese a encontrarse terminada y que, tres años después, finalmente puede encontrarse con el público.
La película se estrena este jueves 27 de agosto en Argentina y mezcla animación con acción real para darle al eterno fracaso del Coyote una posibilidad que nunca tuvo frente al Correcaminos: buscar justicia.
De película archivada a estreno en cines
En noviembre de 2023, Warner Bros. anunció que no estrenaría “Coyote vs. Acme” como parte de una estrategia de reducción de costos. La película estaba terminada y la decisión generó fuertes críticas dentro de Hollywood.
Después de la repercusión, el estudio permitió que el proyecto fuera ofrecido a otros distribuidores. Finalmente, Ketchup Entertainment adquirió los derechos en 2025 y le dio a la película la posibilidad de llegar a los cines.
Y hay una coincidencia difícil de ignorar: una película sobre el Coyote enfrentándose a una enorme compañía terminó necesitando escapar de las decisiones de otra para poder ser vista.
¿De qué trata “Coyote vs. Acme”?
Cansado de que los productos ACME fracasen una y otra vez en sus intentos por atrapar al Correcaminos, Wile E. Coyote decide demandar a la compañía.
Para hacerlo contrata a Kevin Avery (Will Forte), un abogado acostumbrado a perder que encuentra en este particular cliente un caso que realmente quiere ganar. Del otro lado aparece Buddy Crane (John Cena), representante legal de ACME y dispuesto a defender los intereses de la empresa.
Una película que entiende a los Looney Tunes
“Coyote vs. Acme” funciona porque no intenta convertir a sus personajes en algo diferente. Hay golpes, explosiones, inventos imposibles y muchas apariciones que reconocerán quienes crecieron viendo a los Looney Tunes. Pero detrás de todo ese caos también hay una historia sencilla sobre alguien que lleva toda la vida perdiendo y aun así vuelve a intentarlo.
Will Forte encuentra el tono justo para compartir escenas con personajes animados, mientras que John Cena vuelve a demostrar lo bien que se mueve dentro de la comedia cuando puede llevar un personaje al absurdo.
Y es justamente el Coyote quien termina quedándose con la película. Después de décadas cayendo por precipicios, recibiendo golpes y viendo explotar sus propios planes, esta vez tiene algo más por lo que luchar que atrapar al Correcaminos.
Dirigida por Dave Green y con Lana Condor completando el elenco principal, “Coyote vs. Acme” consiguió algo que durante mucho tiempo parecía más difícil que atrapar al Correcaminos: llegar a los cines.
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